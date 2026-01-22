Megalakult a Béketanács, Trump „kemény fickónak” nevezte Orbánt

Megalakult csütörtökön Davosban a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére életre hívott Béketanács; az alapító okiratot mások mellett Orbán Viktor miniszterelnök is aláírta – írja az MTI.

A világ gazdagabb, biztonságosabb és békésebb, mint egy évvel ezelőtt

– jelentette ki az aláírás előtt elmondott beszédében Trump. Az elnök üdvözölte a ceremóniára egybegyűlt vezetőket, és hangsúlyozta: az új testület együtt fog működni az ENSZ-szel, amelyben „rengeteg lehetőség rejlik”.

A megnyitó beszéd után a Béketanácsban részt vevő országok vezetői, köztük Orbán Viktor miniszterelnök nyilvánosan aláírták az okiratot, amelynek során Trump a magyar kormányfőt „kemény fickónak” nevezte.

A Béketanács célja az alapító szöveg szerint, hogy „helyreállítsa a hiteles vezetést, és biztosítsa a fenntartható békét a konfliktusövezetekben”. A tanácsot maga az amerikai elnök vezeti majd, ő nevezheti ki utódját az élén, és vétójoga lesz benne.

A belépésért nem fogunk fizetni

A dokumentum tartalma a nyilvánosság számára egyelőre ismeretlen. Korábbi hírek alapján az alapító okirat szerint Donald Trump egymilliárd dolláros (mintegy 332 milliárd forintos) befizetést vár el azoktól az országoktól, amelyek három évnél tovább maradnának a szervezet tagjai, ám a kormányhatározat szerint a csatlakozás az alapokmányhoz még

pénzügyi kötelezettségvállalással nem jár.

Az Orbán Viktor által jegyzett, a Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a kormány felhatalmazta Orbán Viktort az alapokmány bemutatott szövegének – megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására. Az alapokmány végleges szövegéről az Országgyűlés dönt, a törvényjavaslat előadójának a kormány Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert jelölte ki.

Ők csatlakoztak még a Béketanácshoz

A legtöbb kormány egyelőre óvatosan reagált Trump meghívására, az amerikai elnök nemcsak a gázai háborút, hanem a világ összes fegyveres konfliktusát rendezné. Hét muszlim ország közös közleményben jelezte szerdán este, hogy csatlakozik a Béketanácshoz, a megnevezett országok: Szaúd-Arábia, Egyiptom, Törökország, Jordánia, Indonézia, Pakisztán és Katar. Korábban Magyarország mellett Argentína, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Albánia, Örményország, Azerbajdzsán, Izrael, Fehéroroszország, Marokkó, Kazahsztán, Koszovó és Vietnám döntött a csatlakozásról.