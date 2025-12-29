Extrém időjárás nehezíti tovább az életet Gázában

A heves téli esőzések következtében víz és sártenger árasztotta el a palesztinok sátrait Gázában, az ideiglenes táborokban, tovább növelve az ott élők szenvedését – írja az Al Jazeera.

A gázai hatóságok szerint ebben a hónapban legalább 15 ember – köztük csecsemők – halt meg kihűlés miatt, a hirtelen jött esőzések és a lehűlés következtében. Hétfőn egy két hónapos csecsemő, Arkan Firasz Muszleh is meghalt az extrém hideg következtében. De vasárnap egy 30 éves nő is életét vesztette egy erős szélvihar során, amikor egy sérült fal dőlt rá a sátrára a Gáza város nyugati részén található Rimal negyedben.

Gázában a lakosság nagy része rögtönzött sátrakban húzza meg magát, miután a harcokban az épületek közel 80 százaléka megsemmisült. Megrongálódott és túlterheltté vált a szennyvízrendszer is, mely tisztviselők szerint növeli a fertőző betegségek terjedésének kockázatát, valamint az extrém esőzések következtében a sérült épületek is könnyebben összeomolhatnak. A város Zeitoun elnevezésű negyedében az áthaladás is nehézkessé vált, miután sár, szennyvíz és szemétpocsolyák képeznek nehezen átjárható akadályt az utakon. A szennyvíz több család sátrába is befolyt.

A segélyszervezetek közben arra szólították fel a nemzetközi közösséget, hogy gyakoroljon nyomást Izraelre, hogy a létfontosságú segélyszállítmányok bejuthassanak a területre, mivel szerintük ezek messze elmaradnak az Egyesült Államok közvetítésével létrejött tűzszüneti megállapodásban rögzített mennyiségektől.

Több eső. Több emberi szenvedés, kétségbeesés és halál. A kemény téli időjárás tovább súlyosbítja a több mint két éve tartó szenvedést. Az emberek Gázában elázott, gyenge sátrakban és romok között próbálnak túlélni.

– írta vasárnap a közösségi médiában Philippe Lazzarini, az UNRWA, a Gázában segélyezést felügyelő ENSZ-szervezet főbiztosa.

„Ez nem elkerülhetetlen. A segélyszállítmányokat nem engedik be a szükséges mértékben” – tette hozzá.

Mindeközben az október 10-én életbe lépett tűzszünet ellenére az izraeli támadások tovább folytatódtak Gázában. A gázai egészségügyi minisztérium szerint a tűzszünet életbe lépése óta több mint 414 palesztin halt meg, és több mint 1100-an megsebesültek a tűzszünet megsértése nyomán. Az emberek már több mint két éve szenvedik el Izrael folyamatos bombázásait és népirtásba hajló atrocitásait, miközben a zsidó állam továbbra is blokkolja a létfontosságú menedék- és segélyszállítmányok bejutását a területre, elmélyítve ezzel a humanitárius krízist.