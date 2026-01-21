Holtan találtak egy újszülöttet Miklóshalmán

Vasárnap 13 óra körül holtan találtak egy újszülöttet az osztrák-magyar határ közelében, Miklóshalmán (Nickelsdorf), a szabad ég alatt, számolt be róla az osztrák ORF.

Helmut Marban rendőrségi szóvivő szerdán már arról tájékoztatott, hogy a kislány élve született, és bűncselekmény áldozata lett. Az ügyészség kijelentette, hogy a halál oka traumás agysérülés volt.

A Krone arról számolt be, hogy egy videófelvételen látható, amint egy román rendszámú buszról leszálló nő egy feete sporttáskát tesz le egy szemetes mellé, benne a gyermek holttestével, de ezt a rendőrség nem erősítette meg.

Helmut Marban szerint a hangsúly a bűncselekményben érintettek mielőbbi azonosításán, kivizsgálásán és kézre kerítésén van. A kislány a mentők megérkezésekor egyébként már halott volt.