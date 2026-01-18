Egyelőre nem szabtak ki halálbüntetést az iráni tiltakozások miatt

Az iráni igazságszolgáltatás eddig nem szabott ki halálbüntetést a közelmúltbeli tömeges kormányellenes tüntetésekkel összefüggésben – közölte egy hatósági szóvivő az állami IRIB News televízióval. A bíróság képviselője elmondta, hogy az eljárás „szigorú és hosszadalmas”, és hónapokig vagy évekig is eltarthat.

Állítása szerint a tüntetéseken részt vevők közül néhányan „zsoldosok” voltak, akik kapcsolatban álltak az izraeli és az amerikai titkosszolgálatokkal. Hozzátette, hogy a bíróság megpróbál különbséget tenni a félrevezetett tüntetők és az események fő szítói között. Szigorú büntetéseket csak akkor szabnak ki, ha elegendő bizonyíték áll rendelkezésre – mondta.

Az ajatollah is Izraelről és az USA-ról beszél

Irán legfőbb politikai és vallási vezetője, Ali Hámenei ajatollah szerint amerikai összeesküvés van az országban kirobbant tüntetéshullám hátterében.

Az Egyesült Államok célja az, hogy Irán ismét katonai, politikai és gazdasági uralom alá kerüljön

– jelentette ki szombaton, egy vallási ünnepnapon összegyűlt tömeg előtt elmondott beszédében.

Az ajatollah azt mondta, hogy Donald Trump amerikai elnököt személyesen is felelősnek tartja „az iráni nemzet ellen felhozott rágalmakért és vádakért”, az elmúlt hetek halálos áldozataiért és a bekövetkezett károkért.

Hangoztatta: „nem kívánjuk háborúba vezetni az országot, de nem fogjuk kímélni a belföldi bűnözőket és a még náluk is rosszabb nemzetközi bűnözőket sem”, mert „az iráni nemzetnek a lázadók gerincét is el kell törnie azután, hogy eltörte a lázadásnak a gerincét”.

Ultrakonzervatív becslés

December végén Irán-szerte tüntetések törtek ki a mélyülő gazdasági válság és a szárnyaló infláció miatt, miután a fővárosban december 28-án több száz boltos bezárta be üzletét, mert a nemzeti valuta, a rial néhány órán belül rekordmértékben veszített az értékéből, majd piaci pánikot keltve megbénította a kereskedelmet.

A gyorsan kormányellenes megmozdulássá váló tüntetések a hatósági fellépés következtében erőszakba torkollottak, a norvégiai székhelyű Iran Human Rights (IHR) jogvédő szervezet adatai szerint már több mint 3400 halálos áldozatuk van. Hámenei most szintén több ezer halálos áldozatról beszélt.

(MTI/AFP/dpa/EFE)