Az utolsó pillanatban győzte meg három ország Trumpot, hogy ne támadja meg Iránt

Donald Trumpot az utolsó pillanatban beszélték le az iráni támadásról.
2026. 01. 15. 17:39
Az Arab-öböl három országa szerint egy katonai beavatkozás ellenőrizhetetlen helyzetet szült volna a régióban.

Ankara ellenzi a katonai beavatkozást Iránban – jelentette ki a török külügyminiszter újságíróknak csütörtökön Isztambulban, utalva az ilyen jellegű amerikai fenyegetésekre, írja az MTI./

Az Iszlám Köztársaságnak kell megoldania belső problémáit, mondta Hakan Fidan.

Iránban december vége óta tartanak a kormányellenes megmozdulások, amelyek ellen a helyi vezetés sokszor erőszakkal lép fel. Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy az Amerikai Egyesült Államok beavatkozik a vérontás megakadályozására. Szerda este óta egyre több jele van az esetleges eszkalációnak. Ankara attól tart, hogy a zavargások és a hatalomváltás Iránban tovább rontja a térség biztonsági helyzetét, ezért Teherán és a nyugati országok párbeszédét sürgeti.

Virrasztással töltötte az éjszakát Szaúd-Arábia, Katar és Omán

Egy magas rangú szaúdi tisztségviselő az AFP hírügynökségnek nyilatkozva elmondta: Szaúd-Arábia, Katar és Omán próbálta meggyőzni Trumpot arról, hogy hagyjon fel a katonai támadás tervével, ugyanis annak rendkívül komoly következményei lennének a régióban.

Az Arab-öböl három országa az utolsó pillanatban intenzív diplomáciai erőfeszítéseket tett, hogy meggyőzze Trump elnököt arról: adjon esélyt Iránnak jó szándéka bizonyítására. Erőfeszítéseik arra irányultak, hogy elkerüljék az ellenőrizhetetlen helyzetet kialakulását a régióban.

Virrasztással töltött éjszaka volt ez, hogy hatástalanítsuk a további bombákat a térségben. A felek folytatják a kommunikációt az elnyert bizalom és a pozitív légkör erősítése érdekében

– közölte.

Mi történt eddig?

Egy másik illetékes az Arab-öböl téréségéből kijelentette: az Iránnak küldött üzenet úgy szól, ha amerikai létesítményeket támad a régióban, az következményekkel jár a térség többi országával fenntartott kapcsolataiban is.

Szerdán a katari al-Udeid amerikai légitámaszpont személyzetének egy részét evakuálták, és óvatosságra intették a Kuvaitban, illetve Szaúd-Arábiában működő amerikai diplomáciai képviseleteket.

Donald Trump elnök később arról számolt be: „nagyon fontos forrásokból” úgy értesült, hogy Iránban véget ért a vérontás, és nem hajtanak végre halálos ítéletet letartóztatott tüntetőkön.

Jászberényi Sándor itt írt róla cikkében, hogy mi lesz akkor, ha Iránban kitör a forradalom.

