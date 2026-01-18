cápatámadássydney
Nagyvilág

Cápatámadás a Sydney-i Operaház közelében: kritikus állapotban egy tinédzser

24.hu
2026. 01. 18. 10:42
A fiú mindkét lába súlyosan megsérült.

Kritikus állapotban van az a 13 éves fiú, akit cápatámadás ért Sydneyben, a világ egyik leghíresebb tengerpartján.

A gyermek a sziklákról ugrált be a vízbe, az egyik ugrás után azonban egy cápa rátámadt.

Vasárnap, helyi idő szerint délután 4 óra 20 perc körül riasztották a mentőket, bejelentés érkezett egy cápatámadásban megsérült fiúról.

A fiút vízimentők és rendőrök mentették ki a vízből. Az új-dél-walesi rendőrség szóvivője szerint a fiú mindkét lába súlyosan megsérült, kritikus állapotban került a helyi gyermekkórházba.

A tragikus eset a sydney-i kikötőben található Shark Beach-en (cápás strand) történt, ahol, a hely nevével ellentétben rendkívül ritkák a cápatámadások – írja a Mirror.

A strandot lezárták, és a hatóságok azt tanácsolják a helyieknek, hogy kerüljék a vizet.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Egymilliárd dollárért lehet benn maradni a Gázai béketanácsban, ahova Trump meghívta Orbánt
Egy férfi vérfürdőt ígért Disneylandbe, J. D. Vance és családja lett volna a célpont
Bírósági végzés: az ICE többé nem alkalmazhat erőszakos tömegoszlatási módszereket a békés tüntetőkkel szemben
„Erős üzenet a világnak": aláírták az EU és a Mercosur közötti szabadkereskedelmi megállapodást
Grönland: Rendkívüli ülésre hívják össze vasárnapra az EU nagyköveteit
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik