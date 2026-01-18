Kritikus állapotban van az a 13 éves fiú, akit cápatámadás ért Sydneyben, a világ egyik leghíresebb tengerpartján.

A gyermek a sziklákról ugrált be a vízbe, az egyik ugrás után azonban egy cápa rátámadt.

Vasárnap, helyi idő szerint délután 4 óra 20 perc körül riasztották a mentőket, bejelentés érkezett egy cápatámadásban megsérült fiúról.

A fiút vízimentők és rendőrök mentették ki a vízből. Az új-dél-walesi rendőrség szóvivője szerint a fiú mindkét lába súlyosan megsérült, kritikus állapotban került a helyi gyermekkórházba.

A tragikus eset a sydney-i kikötőben található Shark Beach-en (cápás strand) történt, ahol, a hely nevével ellentétben rendkívül ritkák a cápatámadások – írja a Mirror.

A strandot lezárták, és a hatóságok azt tanácsolják a helyieknek, hogy kerüljék a vizet.