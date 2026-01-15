downing street 10.macskakarol nawrocki
Kis híján átesett a lengyel elnök fotósa a Downing Street macskáján

JUSTIN TALLIS / AFP
admin Papp Atilla
2026. 01. 15. 18:51
Larry, a Downing Street főegerész macskája kis híján feldöntötte a lengyel államfő fotósát, aki épp a miniszterelnöki rezidencia ajtaján lépett ki, amikor az állat elé szaladt.

Karol Nawrocki január 13-án látogatott a Downing Streetre, hogy köszönetet mondjon a brit miniszterelnöknek a Lengyelországban állomásozó brit katonákért, akik a NATO Előretolt Szárazföldi Erőinek részeként teljesítenek ott szolgálatot, Keir Starmer pedig azt köszönte meg a lengyel elnöknek, hogy az országa otthont ad az egységnek. A neheze azonban csak ezután jött, ugyanis a találkozót követően, amikor Nawrocki és a fotósa elhagyták az épületet, a bejáratnál heverésző macska eléjük rohant, a távozó fotós pedig majdnem felborult.

Larry 2011 óta szolgál a Downing Street 10. hivatalos főegerészeként. Starmer már a hetedik miniszterelnök, akivel egy hivatalon osztozik, és habár az egerek ellen tartják, korábban egy rókával is összemérte erejét.

