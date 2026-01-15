Kis híján átesett a lengyel elnök fotósa a Downing Street macskáján

Larry, a Downing Street főegerész macskája kis híján feldöntötte a lengyel államfő fotósát, aki épp a miniszterelnöki rezidencia ajtaján lépett ki, amikor az állat elé szaladt.

Karol Nawrocki január 13-án látogatott a Downing Streetre, hogy köszönetet mondjon a brit miniszterelnöknek a Lengyelországban állomásozó brit katonákért, akik a NATO Előretolt Szárazföldi Erőinek részeként teljesítenek ott szolgálatot, Keir Starmer pedig azt köszönte meg a lengyel elnöknek, hogy az országa otthont ad az egységnek. A neheze azonban csak ezután jött, ugyanis a találkozót követően, amikor Nawrocki és a fotósa elhagyták az épületet, a bejáratnál heverésző macska eléjük rohant, a távozó fotós pedig majdnem felborult.

Nie mogło być inaczej. Gdy Prezydent Karol Nawrocki wyszedł z Downing Street 10 „towarzyszył” mu także słynny kot Larry. „Nie będziemy sami na konferencji.

Wyszedł z nami kot z Downing Street.

Larry?

Nie poznaliśmy się tak dobrze, żebym poznał jego imię”. xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD pic.twitter.com/cxdhGY8b7C — Max Hübner (@HubnerrMax) January 13, 2026

Larry 2011 óta szolgál a Downing Street 10. hivatalos főegerészeként. Starmer már a hetedik miniszterelnök, akivel egy hivatalon osztozik, és habár az egerek ellen tartják, korábban egy rókával is összemérte erejét.

