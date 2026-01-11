Iráni tüntetéshullám: már több száz halottról és sebesültről tudni

Egyre véresebben lép fel az iráni kormány a tüntetőkkel szemben, már több száz halottról és sebesültről tudni. A BBC által megtekintett, ellenőrzött videók és a szemtanúk beszámolói azt mutatják, hogy a kormány fokozta válaszlépéseit, miközben folytatja az átfogó internet-zárlatot, és nem engedik a sajtót a helyszínről tudósítani. Mohammad Movahedi Azad, az ország főügyésze szombaton kijelentette, hogy mindenkit, aki tiltakozik, „Isten ellenségének” tekintik, ami halálbüntetéssel jár.

A több mint két héttel ezelőtti tüntetések kezdete óta több ezer embert tartóztattak le. A tiltakozásokat az emelkedő infláció váltotta ki, és mára több mint 100 városra és településre terjedtek ki Irán minden tartományában, és a tüntetők Irán legfelsőbb vezetőjének, Ali Khamenei ajatollahnak, a klerikális hatalmának végét követelik. A december 28-án indult, országos méretűre duzzadt tüntetések során először a teheráni kiskereskedő vonultak utcára, hogy az iráni valuta összeomlása ellen tiltakozzanak. A riál történelmi mélypontra esett, az infláció egyes becslések szerint 50 százalékosra emelkedett, amely oka, hogy az Irán nukleáris programja miatt bevezetett szankciók egyre erősebben szorítják az ország gazdaságát.

Nincs internet

Az iráni kormány elrendelte az internet letiltását a tüntetések megfékezése érdekében. Az internet-hozzáférés nagyrészt a belföldi intranetre korlátozódott eddig is, és alig lehetett kommunikálni a külvilággal, miután az elmúlt években a kormány fokozatosan megnehezítette a globális internethez való hozzáférést. A jelenlegi tüntetések során azonban a hatóságok most először nemcsak a globális internethez való hozzáférést szüntették meg, hanem a hazai intranetet is súlyosan korlátozták. A külvilággal való kapcsolatfelvétel egyetlen módja a Starlinken keresztül lehetséges, de óvatosságra intik a felhasználókat, mivel az ilyen kapcsolatokat a kormány nyomon követheti.

Több száz sebesült és halott

Ennek ellenére több videó is kering az interneten, amelyeken erőszakos összecsapások és lángoló utcák láthatóak, valamint a helyiek beszámolói szerint tele vannak a kórházak halottak és sebesültekkel.

Soha életemben nem láttam ilyen jeleneteket. A szégyentelenek fejen és nyakon lőttek egy lányt. Van róla elképzelésed, hány betegünk van épp?

– idézi a CNN az egyik videón hallható egészségügyi dolgozót, amelyen egy fejbe lőtt nőt látnak el.

A tüntetőkre a hatóságok könnygázzal és golyóval is lőnek, valamint sokkolókat is bevetnek. Pontos adatokkal egyik nemzetközi hírportál sem rendelkezik, de az amerikai székhelyű Emberi Jogi Aktivisták Hírügynöksége (HRANA) szombati becslése szerint legalább 78 tüntető halt meg az elmúlt 14 napban a tüntetésekkel összefüggésben, és a megölt tüntetők közül legalább hét 18 év alatti volt. A csoport arról is beszámolt, hogy legalább 2638 embert tartóztattak le.

Amerika válasza

Ali Khamenei ajatollah, Irán legfőbb vezetője és főtisztviselője néhány napja azzal vádolta az iráni állami televízió adásában Donald Trumpot, hogy irániak vére tapad a kezéhez, közben támogatói „Halál Amerikára!” kiáltásokat hallattak. Az amerikai elnök már Venezuela szombati lerohanása előtt azzal fenyegette a perzsa állam teokratikus vezetését, hogy „csőre töltve, indulásra készen” állnak, ha a legújabb iráni tüntetéshullámban erőszakosan lép fel a tiltakozókkal szemben.

Szombaton Trump ezt írta a közösségi médiában:

Irán a SZABADSÁGOT keresi, talán úgy, mint még soha. Az USA készen áll a segítségre!!!

Az amerikai média arról számolt be, hogy Trumpot tájékoztatták az országban végrehajtható katonai csapások lehetőségeiről. A New York Times és a Wall Street Journal szerint is sor került eligazításokra, amiket a Journal „előzetes megbeszéléseknek” nevezett, de egy meg nem nevezett tisztviselő azt nyilatkozta, hogy nincs „közvetlen fenyegetés” Iránra nézve. Korábban arról írtunk, hogy Irán nem akar háborúzni Izraellel vagy az Egyesült Államokkal, és az ország nyitott arra is, hogy tárgyalásokat folytasson a nukleáris programjáról, de készen áll rá, hogy visszavágjon, ha ismét megtámadják.