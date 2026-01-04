Azonosították a svájci tűzvész 16 újabb áldozatát

A rendőrség azonosította a Crans-Montana-i bárban pusztító tűzvész 16 újabb áldozatát, írja a BBC.
A legfiatalabb elhunyt egy 14 éves svájci lány, a most azonosított áldozatok közül kilencen 18 év alattiak voltak.
A rendőrség közlése szerint svájci, olasz, román, török és francia állampolgárok haltak meg.
Ezzel 24-re nőtt az azonosított áldozatok száma. Szombaton öt svájci állampolgárt azonosítottak.
A szilveszter éjjelén történt tragédiát vélhetően csillagszórók okozták. A bár tulajdonosa szerint minden előírást betartottak.
A túlélők szerint maga volt a pokol a tűzvész.
