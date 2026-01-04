kínaegyesült államoknicolas madurovenezuela
Kína felszólította az Egyesült Államokat, hogy haladéktalanul engedje szabadon Madurót

Papp Atilla
2026. 01. 04. 10:29
Kína felszólította az USA-t, hogy haladéktalanul engedje szabadon Nicolas Maduro venezuelai elnököt, akit egy amerikai katonai akció során raboltak el a feleségével együtt Caracasból. Az elnököt jelenleg New Yorkban tartják fogva.

„Kína felszólítja az Egyesült Államokat, hogy garantálja Maduro elnök és felesége személyi biztonságát, haladéktalanul bocsássa őket szabadon, hagyjon fel a venezuelai államrend aláásására irányuló törekvéseivel, és a kialakult helyzetet párbeszéd és tárgyalások útján rendezze” – áll a kínai külügyminisztérium közleményében.

Peking korábban úgy fogalmazott, „mélységesen megdöbbentette, hogy az Egyesült Államok nyílt erőszakot alkalmazott egy szuverén állammal szemben, amit határozottan elítél”.

Arról, hogy mennyiben felel meg a nemzetközi jognak, Maduro elfogása, az alábbi cikkünkben írtunk.

