Zelenszkij szerint kitaláció, hogy Putyin rezidenciája ellen indítanának dróntámadást

Volodimir Zelenszkij azzal vádolja Oroszországot, hogy tipikus orosz hazugságokkal próbálja szabotálni a béketárgyalásokat

Az ukrán elnök hazugságnak minősítette az oroszok állítását, amely szerint meghiúsítottak egy ukrán dróntámadást Vlagyimir Putyin rezidenciája ellen. A brit Guardian azt írta, Zelenszkij azzal vádolta Oroszországot, hogy szabotálja a béketárgyalásokat és kormányzati épületek bombázására készül.

Zelenszkij vasárnap, a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott kétórás floridai találkozója után beszélt Moszkva állításairól, és „tipikus orosz hazugságnak” minősítette őket . Azt mondta, hogy Oroszország „ismét támadásba lendült”, és „veszélyes kijelentéseket” használ, hogy aláássa az Egyesült Államokkal a konfliktus lezárása érdekében folytatott „diplomáciai erőfeszítéseket”.

Zelenszkij szerint a Putyin rezidenciája elleni csapás „teljes mértékben kitaláció”, és az a célja, hogy igazolja az Ukrajna, köztük a Kijev elleni újabb támadásokat, valamint hogy igazolja, a háború befejezéséhez szükséges lépések elmaradását.

Az ukrán elnök elmondta, valószínűnek tartja, hogy az oroszok légicsapást mérnek Kijev egyik fő kormányzati épületére, hasonlóan ahhoz, ahogy szeptemberben bombázták a kabinetminisztériumot.

Hétfőn Szergej Lavrov orosz külügyminiszter állt elő azzal, hogy Ukrajna megpróbálta megtámadni Putyin a Szentpétervár melletti Novgorod régióban található lakhelyét. Lavrov szerint ennek fényében Moszkva „felülvizsgálja tárgyalási pozícióját”.

Lavrov azt nyilatkozta, hogy az orosz légvédelem 91 drónt lőtt le és hogy „az ilyen felelőtlen cselekedetek nem maradnak válasz nélkül”. Az orosz politikus „állami terrorizmusnak” nevezett tevékenységet majd közölte, hogy az Ukrajna elleni megtorló csapások célpontjait már ki is választották.

A Guardian szerint a Kreml legújabb harcias fenyegetőzése egy KGB-stílusú információs kampány részének tűnik, amely az oroszokat és a Fehér Házat vette célba.

Jurij Usakov, orosz elnöki tanácsadó elmondta, hogy Putyin tájékoztatta Trumpot az állítólagos támadásról, amikor hétfőn beszéltek. Usakov hangsúlyozta, hogy Trumpot „sokkolta” a hír.