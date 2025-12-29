Kína hadgyakorlatot indított Tajvan körül

Kína hétfőn szárazföldi, légi és haditengerészeti egységeket gyakorlatoztatott Tajvan körül, miután az Egyesült Államok jóváhagyta minden idők legnagyobb fegyvereladását Tajpej számára – számolt róla be az Independent. A „Justice Mission 2025” elnevezésű hadgyakorlat helyi idő szerint reggel 8 órától 10 órán keresztül tart majd és öt tengeri és légi zónát érint a szigetország körül.

A kínai hadsereg az akció során vadászgépeket, bombázókat, pilóta nélküli légi járműveket és nagy hatótávolságú rakétákat vet be, és mobil szárazföldi célpontok elleni csapásokat gyakorol, miközben több irányból érkező összehangolt támadást szimulál. A gyakorlatokat a Tajvani-szorosban, valamint a sziget északi, délnyugati, délkeleti és keleti térségében tartják.

Ez egy szigorú figyelmeztetés a ‘tajvani függetlenség’ szeparatista erőinek, és egy jogszerű, szükséges lépés Kína szuverenitásának és nemzeti egységének védelmében

– mondta Shi Yi ezredes, a kínai Népi Felszabadító Hadsereg Keleti Hadműveleti Parancsnokságának szóvivője.

Az elmúlt 24 órában két kínai katonai repülőgép és 11 hadihajó tevékenykedett a sziget körül. A tajvani hadsereg magas készültségben van, valamint „gyors reagálású gyakorlatokra” készül.

A szigetország elnöki hivatala határozottan elítélte a hadgyakorlatot, mely szerintük a megfélemlítést szolgálja: „nyíltan aláássák a Tajvani-szoros és az indiai–csendes-óceáni térség biztonságát és stabilitását”, miközben „nyílt kihívást intéznek a nemzetközi jogrend ellen”.

Az utóbbi időben tovább erősödött a kínai retorika Peking területi igényeivel kapcsolatban, miután a japán miniszterelnök, Sanae Takaichi felvetette: egy feltételezett, Tajvan elleni kínai támadás esetén nem maradna el a katonai válaszlépés Tokió részéről. Mindez kevesebb mint két héttel azután történt, hogy az Egyesült Államok 11,1 milliárd dollár értékű fegyvereladást jelentett be Tajvan számára, ami a sziget történetének legnagyobb fegyvercsomagja. Válaszul Peking a múlt héten 20 amerikai vállalatot és 10 vezetőt szankcionált. Ez már a hatodik kínai hadgyakorlat 2022 óta, amikor is Nancy Pelosi, az amerikai képviselőház akkori elnöke Tajvanra látogatott, heves pekingi reakciót váltva ki ezzel.