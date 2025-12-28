Turisták rekedtek a Fogarasi-havasokban az erős szél miatt

Romániában turisták rekedtek a Fogarasi-havasokban, miután a térségben leállították a drótkötélpályás szállítást az erős szél miatt – írja az MTI. A román Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) több megyére harmadfokú, az ország nagy részére másod- és elsőfokú viharriasztás adott ki.

Vasárnap reggel felfüggesztették a kompközlekedést a bulgáriai Orjahovo és a romániai Bechet települések között a viharos téli időjárás miatt. Az erős szél miatt a Fogarasi-havasokban leállították a drótkötélpályás szállítást, így a Bilea-tó környéki menedékházakban elszállásolt turisták nem tudják elhagyni a térséget. A több mint kétezer méteres magasságban lévő menedékházakat csak kötélpályán lehet megközelíteni, miután a Transzfogarasi utat már korábban lezárták a hó miatt.

Gorj megyében a hegyimentőszolgálatnak (Salvamont) a Papusa-csúcson felszerelt egészségügyi pontját sodorta el a vihar. Figyelmeztették az ünnepeket a hegyekben töltő turistákat, hogy a nem megfelelő időjárási viszonyok miatt ne induljanak útnak. Romániában a meteorológiai szolgálat vasárnap elsőfokú riasztást adott ki hóviharokra és erős szélre a Déli-Kárpátok és a Kárpátkanyar 1700 méter feletti térségeire, amely hétfő délelőtt 10 óráig érvényes. A hegyvidéki térségekben hóviharok várhatók és a szél erőssége elérheti az óránként 120 kilométeres sebességet. Erdély többi részén, Moldvában és Dobrudzsában hétfő hajnalig másod- és elsőfokú szél- és viharriasztás van érvényben, valamint Szeben, Brassó, Hunyad és Krassó-Szörény is érintett.

Szombatról vasárnapra hazánkba is megérkezett a hidegfront, amely egészen januárig kitart.