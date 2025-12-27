időjárásszélszélvihar
Animáción mutatjuk, hogy érkezik a viharos szél

admin Vaskor Máté
2025. 12. 27. 15:33

Az előttünk álló –szombatról vasárnapra virradó – éjszaka megérkezik az a hidegfront, amely a Skandináv-félszigeten szélviharral vonult át, közölte a Facebookon a HungaroMet Zrt.

Hozzátették, nálunk messze nem számíthatunk olyan nagy szélsebességre, de azért nagy területen kell készülni erős, helyenként viharos széllökésekre is.

Utóbbiak elsősorban:

  • a hegyvidék magasabb térszínein
  • síkvidéken pedig az északias irányú szélre érzékeny helyeken (jelen esetben elsősorban Nyugat-Dunántúl, Bodrogköz tágabb térsége) fordulhatnak elő.

Erről egy animációt is közzétettek:

