Animáción mutatjuk, hogy érkezik a viharos szél

Az előttünk álló –szombatról vasárnapra virradó – éjszaka megérkezik az a hidegfront, amely a Skandináv-félszigeten szélviharral vonult át, közölte a Facebookon a HungaroMet Zrt.

Hozzátették, nálunk messze nem számíthatunk olyan nagy szélsebességre, de azért nagy területen kell készülni erős, helyenként viharos széllökésekre is.

Utóbbiak elsősorban:

a hegyvidék magasabb térszínein

síkvidéken pedig az északias irányú szélre érzékeny helyeken (jelen esetben elsősorban Nyugat-Dunántúl, Bodrogköz tágabb térsége) fordulhatnak elő.

Erről egy animációt is közzétettek: