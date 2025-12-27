Animáción mutatjuk, hogy érkezik a viharos szél

Az előttünk álló –szombatról vasárnapra virradó – éjszaka megérkezik az a hidegfront, amely a Skandináv-félszigeten szélviharral vonult át, közölte a Facebookon a HungaroMet Zrt.
Hozzátették, nálunk messze nem számíthatunk olyan nagy szélsebességre, de azért nagy területen kell készülni erős, helyenként viharos széllökésekre is.
Utóbbiak elsősorban:
- a hegyvidék magasabb térszínein
- síkvidéken pedig az északias irányú szélre érzékeny helyeken (jelen esetben elsősorban Nyugat-Dunántúl, Bodrogköz tágabb térsége) fordulhatnak elő.
Erről egy animációt is közzétettek: