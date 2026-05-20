Matteo Salvini belengette az előrehozott választást

A következő parlamenti választás dátuma 2027 szeptembere, de az a gazdasági helyzettől is függ – utalt az előrehozott választások lehetőségére Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, a Liga jobboldali párt vezetője a Trentóban zajló gazdasági fórumon szerdán.

Matteo Salvini kijelentette, hogy

a Giorgia Meloni vezette jobboldali kormányban minden rendben, de jól látható, hogy az emberek bizalma apad.

Salvini a Trentóban szerdán kezdődött gazdasági fórumon az aktuális belpolitikai helyzetet elemezte és hangoztatta, hogy a Liga, a Meloni vezette Olasz Testvérek (FdI), valamint az Antonio Tajani vezette Hajrá, Olaszország! (FI) alkotta kormány mandátuma természetes határideje 2027 szeptemberére esik. Ezzel egy időben nem zárta ki, hogy a kormány korábban is befejezheti munkáját, amit az ország gazdasági helyzetével indokolt.

„Idén februárban a gazdasági mutatók növekedést mutattak, a helyzet nyugodt volt. A jelenlegi infláció, a fogyasztói árak, a közüzemi számlák, az üzemanyagárak következtében csökken a polgárok és a vállalkozások bizalma” – mondta Salvini.

Úgy vélte, ha az olaszok belenéznek a tévéhíradókba, a fejüket fogják, és a jelenlegi nemzetközi és nemzeti gazdasági helyzetben senki sem költ új járműre vagy új konyhabútorra.

Bolond lennék, ha közlekedési és infrastrukturális miniszterként nem aggódnék a gazdasági helyzet miatt. Miközben az árak ugrásszerűen emelkednek, még vannak, akik azt tanácsolják, ne cselekedjünk, mivel a beteg állapota még nem elég súlyos. Ha leállnak a teherautók, ha leállnak a vállalatok, ha az emberek nem vásárolnak, ha a gazdasági helyzet összetett, akkor aggódom

– jelentette ki Salvini arra utalva, hogy az Európai Bizottság nemet mondott Róma többszöri kérésére, amely a gazdasági és stabilitási paktum ideiglenes felfüggesztését szorgalmazta az energiaválság miatt.

Az előrehozott választások lehetősége márciustól, a kormány által elbukott igazságügyi népszavazás óta napirenden szerepel. A miniszterelnök korábban hangoztatta, hogy kormánya kitölti mandátumát, ugyanakkor a felmérések azt mutatják, hogy Meloni és szövetségesei négy év után fokozatosan veszítenek támogatottságukból.

Az Ipsos közvélemény-kutató május 16-i adatai szerint a jobboldal 46 százalékon áll, és 2022 óta először az ellenzéki balközép enyhén megelőzi.

A legnagyobb párt továbbra is az FdI több mint 26,2 százalékkal, a baloldali Demokrata Párt meghaladja a 22 százalékot. A Hajrá, Olaszország! 9 százalékon áll, ami az utóbbi két évben a legmagasabb adatnak számít. A Liga viszont 5 százalékra esett vissza, miután Roberto Vannacci kilépett a pártból és megalapította a Nemzeti Jövőt (FN), amelyet négy százalékra mérnek.