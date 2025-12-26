Megkönnyítik Dél-Koreában a nyilvánosság hozzáférését az Észak-Koreában hivatalos központi laphoz, a Rodong Szinmunhoz, amelyet Dél-Koreában eddig csak szigorú korlátok között olvashattak az emberek – jelentette be a szöuli kormány pénteken, amiről az MTI számol be.

A lépés a Phenjannal szemben békülékeny politikát támogató I Dzsemjong dél-koreai elnök kormányának újabb gesztusa. Az intézkedés technikailag azt jelenti, hogy a jövő héttől megváltozik a lap besorolása.

Most külön kell igényelni

A jelenlegi szabályok értelmében a Rodong Szinmun, a Koreai Munkapárt központi lapja Dél-Koreában csupán kijelölt intézményekben olvasható, külön igény benyújtása után. A hatóságok ellenőrzik az igénylő személyazonosságát, és megvizsgálják, hogy az illető milyen indokkal akar hozzáférni az újsághoz – írja a Yonhap dél-koreai hírügynökség.

A lap átsorolása lehetővé teszi a dél-koreaiak számára, hogy könnyebben hozzáférjenek a nyomtatott kiadáshoz, viszont az online hozzáférés továbbra is tilos marad – derült ki a kormányzati tájékoztatásából.

Ez a háború még zajlik

A két Korea hivatalosan még mindig háborúban áll, és Phenjan propagandájának tilalma, amely évtizedek óta van hatályban, továbbra is érvényes Dél-Koreában. Az észak-koreai központi laphoz való hozzáférés korlátozásának ellenzői, többek között I Dzsemjong elnök, azt állítják, a dél-koreaiak politikailag elég érettek ahhoz, hogy maguk ítéljék meg az északi propaganda tartalmát.

Úgy vélik, hogy felesleges ez a cenzúra egy olyan országban, mint Dél-Korea, amely „dinamikus demokrácia”, és ahol világviszonylatban különösen magasan képzettek az emberek. Az Észak-Koreával való kapcsolatokért felelős országegyesítési minisztérium a múlt héten tájékoztatta I Dzsemjong elnököt arról, hogy megkönnyíti a nyilvánosság hozzáférését bizonyos észak-koreai propagandadokumentumokhoz.

A vezető akkor úgy vélte, hogy túlzóak azok a félelmek, miszerint a közvélemény a propaganda hatására kommunistává válhat. Éppen ellenkezőleg, ezeknek a dokumentumoknak a hozzáférhetővé tétele lehetőséget nyújt majd Észak-Korea valós helyzetének pontos megértésére.