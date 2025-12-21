Magyarázat nélkül tűnt el több fotó az Epstein-aktáknak létrehozott weboldalról

Ahogy azt lapunk is megírta, számos ismert politikus és közéleti személyiség neve is felbukkant a pénteken nyilvánosságra hozott Epstein-aktákban. Az iratokhoz mellékelt fotókon több híresség is feltűnik – néhányan maga Jeffrey Epstein oldalán. Az ügyet érintő információk és képek egy, az az amerikai igazságügyi minisztérium által, kifejezetten az Epstein-aktáknak létrehozott weboldalon kerültek nyilvánosságra.

Most a The New York Times értesülései szerint az említett weboldalról a vasárnapi nap folyamán tizenhat fotó is váratlanul eltűnt, köztük egy olyan is, amin Donald Trump amerikai elnök is látható.

A többi letörölt fotón az Epstein New York-i ingatlanjában található, hírhedt masszázsszoba látható, ahol a nyomozás során begyűjtött bizonyítékok alapján több szexuális bűncselekmény is történt.

Az amerikai igazságügyi minisztérium egyelőre nem indokolta meg, miért és ki által kerültek le a fotók az oldalról, és a megkeresésekre sem reagáltak. A Képviselőház Felügyeleti Bizottságának demokrata képviselői egyből újraosztották a szóban forgó képet az amerikai elnökről a közösségi média-profiljaikon, majd felszólították Pam Bondi legfőbb ügyészt, hogy kommentálja a történteket.

Mi mást rejtegetnek még? Az amerikai embereknek teljes átláthatóságra van szükségük

– pedzegették az X-oldalukon.