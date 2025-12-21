Magyarázat nélkül tűnt el több fotó az Epstein-aktáknak létrehozott weboldalról

Ahogy azt lapunk is megírta, számos ismert politikus és közéleti személyiség neve is felbukkant a pénteken nyilvánosságra hozott Epstein-aktákban. Az iratokhoz mellékelt fotókon több híresség is feltűnik – néhányan maga Jeffrey Epstein oldalán. Az ügyet érintő információk és képek egy, az az amerikai igazságügyi minisztérium által, kifejezetten az Epstein-aktáknak létrehozott weboldalon kerültek nyilvánosságra.
Most a The New York Times értesülései szerint az említett weboldalról a vasárnapi nap folyamán tizenhat fotó is váratlanul eltűnt, köztük egy olyan is, amin Donald Trump amerikai elnök is látható.
A többi letörölt fotón az Epstein New York-i ingatlanjában található, hírhedt masszázsszoba látható, ahol a nyomozás során begyűjtött bizonyítékok alapján több szexuális bűncselekmény is történt.
Az amerikai igazságügyi minisztérium egyelőre nem indokolta meg, miért és ki által kerültek le a fotók az oldalról, és a megkeresésekre sem reagáltak. A Képviselőház Felügyeleti Bizottságának demokrata képviselői egyből újraosztották a szóban forgó képet az amerikai elnökről a közösségi média-profiljaikon, majd felszólították Pam Bondi legfőbb ügyészt, hogy kommentálja a történteket.
Mi mást rejtegetnek még? Az amerikai embereknek teljes átláthatóságra van szükségük
– pedzegették az X-oldalukon.
This photo, file 468, from the Epstein files that includes Donald Trump has apparently now been removed from the DOJ release.@AGPamBondi is this true? What else is being covered up? We need transparency for the American public. pic.twitter.com/3wYZAl2dse
— Oversight Dems (@OversightDems) December 20, 2025