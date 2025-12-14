montenegróeurópai unióeurópai bizottság
Nagyvilág

„Ez nem demokratikus, de nem reklamálhatok, mert épp bevisznek minket az EU-ba” – így csatlakozik egy félkész Montenegró

Pierre Crom / Getty Images
24.hu
2025. 12. 14. 07:29
Pierre Crom / Getty Images
A nagyszerb és az önálló helyi identitás között őrlődő, megosztott országként, az orosz kontrollú szerb ortodox egyház komoly befolyásával együtt léptethetik az EU-ba Montenegrót. A folyamat mégis annyira fontos az Európai Bizottságnak, hogy olykor maguk láttamozzák a törvényeket, a helyi kormány pedig van, hogy Whatsappon pörgeti le az üléseket, hogy tartsák a tempót. És mindezt még a magyar kormány is aktívan támogatja. Bukovics Martin nagyriportja a Kotori-öböl mellől, a fekete hegyek közül.

Miközben a nagy narratíva Ukrajna EU-csatlakozásáról szól pro és kontra, az orosz-ukrán háború árnyékában van egy apró balkáni ország, ami jelen állás szerint éveken belül tagja lesz az Európai Uniónak, mindezt úgy, hogy ebben a magyar kormány nemhogy nem gáncsolja, hanem aktívan segíti. A 600 ezer lakosú Montenegró 2028-ra, de legkésőbb 2029-re az Európai Unió tagja lehet – ebben nemcsak helyben, de Brüsszelben is biztosak. Whatsappon lezavart kormányülések, kiüresített államkassza, nagyszerb nemzeti álmok, sikerkényszer: Podgoricában, Nikšićben, Ulcinjban és Strasbourgban ástunk mélyre, hogy megtudjuk, mi van a hangzatos szólamok mögött.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Vizsgázó diákokra nyitott tüzet az ismeretlen fegyveres – képek a Brown Egyetemről
Lövöldözés a Brown Egyetemen, két diákot agyonlőttek
Amerikai katonákat öltek meg Szíriában
Észak-Ciprusra mennek, akik szeretnék megválasztani a gyerekük nemét
Hadházy: Orbánék megvennék az RTL-t, ez lehet az előjáték
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik