„Ez nem demokratikus, de nem reklamálhatok, mert épp bevisznek minket az EU-ba” – így csatlakozik egy félkész Montenegró

Miközben a nagy narratíva Ukrajna EU-csatlakozásáról szól pro és kontra, az orosz-ukrán háború árnyékában van egy apró balkáni ország, ami jelen állás szerint éveken belül tagja lesz az Európai Uniónak, mindezt úgy, hogy ebben a magyar kormány nemhogy nem gáncsolja, hanem aktívan segíti. A 600 ezer lakosú Montenegró 2028-ra, de legkésőbb 2029-re az Európai Unió tagja lehet – ebben nemcsak helyben, de Brüsszelben is biztosak. Whatsappon lezavart kormányülések, kiüresített államkassza, nagyszerb nemzeti álmok, sikerkényszer: Podgoricában, Nikšićben, Ulcinjban és Strasbourgban ástunk mélyre, hogy megtudjuk, mi van a hangzatos szólamok mögött.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el. Már csatlakoztál hozzánk? Akkor lépj be a folytatáshoz! Előfizetek Már előfizető vagyok, Belépek