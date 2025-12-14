brown egyetemlövöldözésrhode islandképgaléria
Vizsgázó diákokra nyitott tüzet az ismeretlen fegyveres – képek a Brown Egyetemről

Lokman Vural Elibol / Anadolu / AFP
2025. 12. 14. 07:15
Lokman Vural Elibol / Anadolu / AFP

A Rhode Island államban, Providence városában működő Brown Egyetem az Egyesült Államok egyik legrangosabb elitegyeteme. Szombaton a mérnöki és fizikai kar épületében szemeszter végi vizsgák folytak, amikor az egyik osztályteremben ismeretlen fegyveres tüzet nyitott a hallgatókra.

Két embert megölt és kilencet megsebesített, a sérültek állapota válságos. A két halott és a kilenc sebesültből nyolc egyetemi hallgató.

A nyomozásba bekapcsolódott az FBI is. Nyilvánosságra hozták a térfigyelő kamerák felvételeit, és bejelentő felületet hoztak létre a lakosságnak: aki látja a jelenleg is szökésben lévő elkövetőt, jelentkezzen. A CNN híre szerint az egyetem környékét lezárták.

Képek a szombati eseményekről, a lövöldözést követő hatósági intézkedésekről:

