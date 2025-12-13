szíriaamerikakatonaiszlám állam
Nagyvilág

Amerikai katonákat öltek meg Szíriában

24.hu
2025. 12. 13. 21:22

Két amerikai katona és egy polgári alkalmazottként dolgozó tolmács meghalt, amikor a szíriai Palmírában támadás érte az amerikai haderő egyik egységét szombaton – tudatta az amerikai hadügyminisztérium.

Sean Palmernek, a Pentagon szóvivőjének közleménye szerint a halálos áldozatok mellett további három katona megsebesült.

A támadás az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorszervezet elleni egyik művelet során érte az amerikai egységet az ország központi részén fekvő régióban. A tájékoztatás szerint egy dzsihadista fegyveres egyedül, lesből hajtotta végre a rajtaütést.

Pete Hegseth hadügyminiszter megerősítette a halálos incidens tényét, és közölte, hogy az elkövetőt az Egyesült Államokkal partnerségben dolgozó erők megölték.

„Legyen köztudott: ha valaki amerikaiakat vesz célba bárhol a világon, akkor annak utána már csak egy rövid és félelemben töltött élete lesz, mert az Egyesült Államok vadászik rá, megtalálja, és könyörtelenül megöli” – fogalmazott a tárcavezető.

Az amerikai hadügyminisztérium közleménye szerint a támadás részleteire vonatkozó vizsgálat még folyik, és az áldozatok nevét legkevesebb 24 óráig nem hozzák nyilvánosságra.

(MTI)

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Észak-Ciprusra mennek, akik szeretnék megválasztani a gyerekük nemét
„Tíz nap alatt több ember halhatott meg, mint a gázai háború két évében” – az űrből is látszik a gyilkolás Szudánban
Először beszélt nyilvánosan daganatos betegsége kezeléséről a brit uralkodó
Zelenszkij látszólag eleget tenne Putyin és Trump óhajának – de tényleg megtartanák háború idején az elnökválasztást?
Nagy Tesvér szeret, Patti Smith emlékezik, Krasznahorkai humorizál – könyveket ajánlunk a fa alá
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik