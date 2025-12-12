Erdei alagúton át szökött Belaruszból Lengyelországba legalább 180 menekült

Több mint 180 migráns jutott be Lengyelországba egy, a fehérorosz határ melletti erdőben elrejtett alagúton keresztül – közölték pénteken a határőrök a Reuters szerint. Csütörtökön mintegy 130 embert tartóztattak fel a határ lengyel oldalán, miután az átkelőt felfedezték – a többiek még mindig szökésben vannak. A másfél méter belmagasságú alagutat faoszlopokkal és fémrudakkal támasztották meg.

„Az alagút bejárata az erdőben, a határkerítéstől 50 méterre helyezkedett el a belarusz oldalon, míg a kijárat körülbelül 10 méterre a lengyel oldalon lévő kerítéstől” – közölte a Lengyel Határőrség. A járőrök egy 69 éves lengyel és egy 49 éves litván állampolgárt is őrizetbe vettek, akik az alagúton átjutó migránsokat akarták felvenni – tették hozzá.

A hatóság szerint idén ez már a negyedik alagút, amelyet az ország északkeleti, Podlázia nevű régiójában fedeztek fel. Lengyelország 2021 óta küzd migránsválsággal a Fehéroroszországgal közös határán. Varsó azzal vádolja Minszket és annak szövetségesét, Moszkvát, hogy az ország destabilizálása érdekében a Közel-Keletről és Afrikából érkező menekülteket bátorítanak illegális határátlépésre. Fehéroroszország és Oroszország többször visszautasította ezeket a vádakat.