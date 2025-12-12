belügyminisztériumfranciaországkibertámadás
Kibertámadás érte a francia belügyminisztériumot

Henrique Campos / Hans Lucas / via AFP
admin Ősze András
2025. 12. 12. 10:52
Henrique Campos / Hans Lucas / via AFP

Kibertámadás érte a francia belügyminisztérium levelezőrendszerét – írja a Reuters alapján az MTI. Az illegális behatolást megerősítette Laurent Nunez belügyminiszter. A tárcavezető az RTL rádió kérdéseire válaszolva elmondta:

A támadó több mappához hozzáfért, azonban nincs arra utaló bizonyíték, hogy érzékeny információ is kiszivárgott volna.

Az ügyben nyomozást rendeltek el a hatóságok, a minisztérium szervereit pedig különböző védelmi eszközökkel megerősítették – tette hozzá Nunez.

Arról még nincs információ, hogy a támadást ki követte el.

„Morális ítélőképessége kialakulatlan, befolyásolható. Önálló életvitelre alkalmatlan” – gyerekek állami gondozásban
