Lemondott a dél-koreai oktatási központ vezetője, mert túl nehéz volt az angol vizsga

Lemondott a dél-koreai állami vizsgaközpont, a Koreai Tantervi és Értékelési Intézet vezetője, miután rengeteg panasz érkezett azzal kapcsolatban, hogy túl nehéz angolvizsgát állítottak össze – írja a BBC.

Egyes diákok ókori hieroglifák megfejtéséhez hasonlították, mások őrültnek nevezték a tesztet. A feladatsor akkora felháborodáshoz vezetett, hogy Oh Seung-geol, az intézet vezetője elnézést kért, és beadta a lemondását.

A dél-koreai érettségi vizsga, a suneung egy 45 kérdésből álló teszt, amelyen minden, egyetemen továbbtanulni vágyó diáknak meg kell méretnie magát. A vizsgázók eredményei is az idei teszt kirívó nehézségét tükrözik: a több mint 550 ezer diák közül a tavalyi 6-hoz képest ezúttal csupán 3 százalék tudta elérni a legjobb érdemjegyet.

Az egyik bepanaszolt kérdés arra kérte a diákokat, hogy értékeljék Immanuel Kant és Thomas Hobbes politikai filozófusok véleményét a jogállamiságról. Egy másik kérdésben a diákoknak azt kellett megvizsgálni, hogy a létezés fogalma hogyan alkalmazható a videójátékok avatárjaira. Mindezt, természetesen, angolul.

Dél-Koreában minden novemberben rendezik meg a hírhedt suneung vizsgát, a nyolcórás maratoni vizsgasorozatban a matematikai, angol, társadalomtudományi és természettudományi tudásukról is számot adnak a tanulók. Nagy a tét, hiszen ez a vizsga dönti el, hogy kik tanulhatnak tovább egyetemen. Sok diák kisgyerekkora óta készül erre a vizsgára.

A távol-keleti ország 1993-ban vezette be ezt a vizsgarendszert, azóta a vizsga elkészítésére és felügyeletére létrehozott intézet vezetői közül csak négy töltötte ki a hároméves mandátumát. Legtöbbjük a vizsgakérdésekben szereplő hibák miatt mondott le, a mostani eset az első, amikor az intézetvezető a vizsga nehézségi foka miatt távozik.