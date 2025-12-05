Magyarország megvétózta Ukrajna támogatásának B-verzióját

Magyarország pénteken hivatalosan kizárta, hogy támogassa az eurókötvények kibocsátását Ukrajna támogatására, írja a Politico diplomáciai forrásokra hivatkozva.

Ez lett volna a szerdán bemutatott B-terv Ukrajna támogatására, amennyiben nem tudják meggyőzni Belgium miniszterelnökét arról, hogy egyezzen bele a befagyasztott orosz vagyon terjére felvett közös hitelbe.

Friedrich Merz német kancellár pénteken este Bart De Wever miniszterelnökkel vacsorázik, hogy megpróbálja meggyőzni. A második lehetőségként bedobott közös hitelfelvételt Magyarország még a vita előtt elutasította. Ez azért fontos, mert a közös hitelfelvételhez egyetértés kell a 27 uniós tagállam között.

Magyarország minden formában ellenezte eddig a közös hitelfelvételt, miután azt egyszer tette meg az EU, a Helyreállítási Alap esetén, de ebből a jogállami és korrupciós problémák miatt nem jutottunk még forráshoz, pedig a törlesztésébe be kell majd szállnunk.