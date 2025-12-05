Németország visszaállította a 18 évesek önkéntes katonai szolgálatát

A német parlament megszavazta az önkéntes katonai szolgálat bevezetését a nemzetvédelem megerősítése miatt – írta a BBC. A német képviselők többsége támogatta a változtatást, 323 szavazatnak köszönhetően országuk lett a legújabb európai ország, amely bevezette valamilyen formában a hagyományos katonai szolgálatot.

Friedrich Merz kancellár ígéretet tett arra, hogy létrehozza Európa legerősebb hagyományos hadseregét.

2026 januárjától minden 18 éves németországi férfinak kötelező lesz kitölteni egy kérdőívet, amelyben felmérik a civilek hajlandóságát és érdeklődését a fegyveres erőkhöz csatlakozásra. A nyomtatvány kitöltése önkéntes lesz a nők számára.

A lakosság szkeptikus

Németország-szerte jelentették be diákok, hogy 90 városban is sztrájkolhatnak a lépés ellen. Sok fiatal német ellenzi az új törvényt, vagy legalább szkeptikus vele kapcsolatban.

Nem akarunk az életünkből fél évet laktanyákba zárva tölteni, ahol kiképzés során engedelmességet és gyilkosságot tanítanak. A háború nem kínál kilátásokat a jövőre nézve, és tönkreteszi a megélhetésünket

– írták a tüntetések szervezői a közösségi médiában közzétett nyilatkozatukban.

Csak Hamburgban körülbelül 1500 résztvevővel számolnak a december 5-én esedékes tüntetéseken, és az iskolaigazgatók arra figyelmeztették a szülőket, hogy ne vegyék ki gyermekeiket az iskolából ezen a napon.

Hosszú távú katonai célok

A 2030-as évek elejére 260 ezerre emelnék a létszámot, amelyet körülbelül 200 ezer tartalékos egészítene ki, hogy megfeleljenek az új, NATO által előírt erőcéloknak, és megerősítsék Németország védelmét.

A Bundeswehr hadsereg jelenleg körülbelül 182 ezer katonával rendelkezik, de Boris Pistorius védelmi miniszter ezt a létszámot 2026-ra 20 ezer fővel tervezi növelni.

A kormány azt állítja, hogy a katonai szolgálat a lehető leghosszabb ideig önkéntes lesz, de 2027 júliusától minden 18 éves férfinak orvosi vizsgálaton kell részt vennie, hogy felmérjék alkalmasságát az esetleges katonai szolgálatra.

Pistorius szerint az orvosi vizsgálatokra azért van szükség, mert támadás esetén Németország nem vesztegetné az időt annak meghatározásával, hogy „ki alkalmas hazája védelmére és ki nem”.

A hadsereg fontolóra veheti a kötelező katonai szolgálatot a fiatal állampolgárok számára, ha a biztonsági helyzet romlik vagy túl kevesen jelentkeznek katonának.

Az önkéntes szolgálatot ösztönző fizetés körülbelül havi 2600 euró (körülbelül 980 ezer forint).