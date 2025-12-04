hegyi-karabahazerbajdzsánhungary helpsszellemfalu
Nagyvilág

40 milliárd forintból épít újjá egy szellemfalut a magyar kormány Azerbajdzsánban

Szijjártó Péter Facebook oldala
admin Papp Atilla
2025. 12. 04. 21:06
Szijjártó Péter Facebook oldala

Összesen 37,64 milliárd forintot szán egy, az iráni-azeri és az örmény határ közelében fekvő szellemfalu újjáépítésére a magyar kormány – vette észre a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) szerződéslistáján a Magyar Hang.

2023-ban a magyar kormány újjáépítette az örmény-azeri háborúk során lerombolt Soltanli falu iskoláját, amire 1,35 milliárd forintot szántak (akkor Szijjártó Péter külügyminiszter is jelen volt az átadásán), most pedig az egész települést rendbe teszik. Így összesen közel 40 milliárd forint közpénzből szépül meg a falu a Hegyi-Karabahban.

Külön csavar a történetben, hogy a projektért az a Hungary Helps felel, amely elvileg az üldözött keresztényeken segít, most viszont azon a területen épít falut, ahonnan a muszlim azeriek 2023 őszén elüldözték az őslakos keresztény, örmény lakosságot.

Sem a munkálatokkal megbízott KÉSZ-csoport, sem a külügy nem válaszolt a Magyar Hang megkeresésére.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Bukott rajta, de 10 milliárd forint körüli összegért túladott a Matolcsy-kör New York egyik legdrágább lakásán
Felmérés: az európaiak fele ellenségnek látja Trumpot
Trump: Azt gondolom, Putyin vissza akar térni egy normális élethez
Lengyel elnök Esztergomban: Az újjáéledő orosz imperializmus a fő kihívás
RTL: Hat nappal a szabadulása előtt halt meg egy rab a veszprémi börtönben – agyonverhették
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik