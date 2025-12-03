republikánusdemokratatennesseeválasztás
Elég szoros lett a választás a korábban nagyon republikánus Tennessee-ben

admin Kerner Zsolt
2025. 12. 03. 17:29
A republikánus jelölt nyerte Tennessee állam időközi, országos figyelemmel kísért kongresszusi választását kedden az Egyesült Államokban. Az amerikai elnök által támogatott Matt Van Epps győzelmével a Republikánus Párt növelni tudta szűk többségét a képviselőházban, a Kongresszus alsóházában.

A Demokrata Párt színeiben a progresszív politikai irányt képviselő Aftyn Behn indult. A 2024-es elnökválasztáson a körzetet Donald Trump 20 százalékpontot meghaladó különbséggel nyerte, a republikánus fölény most 9 százalékpont volt. Ez egy nagyon republikánus körzet, ahol több mint tíz százalékot vesztett a kormánypárt a válsztás óta.

A győztes Matt Van Epps győzelme után kiadott közleményében a választást „meghatározó pillanatnak” nevezte Tennessee állam számára, és egyben az ország politikai irányára nézve. Az elnök közösségi oldalán reagált, és gratulált a republikánus jelölt győzelméhez.

Szűkülő fölény

Aftyn Behn saját maga számára győzelemnek nevezte a választási vereséget, a szűkülő republikánus fölényre utalt, és úgy vélte, hogy a választók nyitottabbá váltak az általa képviselt progresszív politikára.

Tennessee-ben azt követően kellett időközi kongresszusi választást tartani, hogy a tavaly nagy többséggel újraválasztott republikánus Mark Green lemondott mandátumáról.

Az időközi választás tétje volt a republikánusok szűk többségének növelése, vagy olvadása. Matt Van Epps győzelmével 220 képviselője lesz a Republikánus Pártnak, míg a demokraták 213 szavazattal rendelkeznek. Az amerikai képviselőház általános választását egy év múlva, 2026 novemberében tartják.

(MTI)

