Már több, mint 400 életet követelet az árvíz és a földcsuszamlás Szumátrán

Vasárnapra 400 felé emelkedett az árvizek és földcsuszamlások miatti halottak száma Szumátrán – írja az MTI az indonéziai katasztrófavédelmi hatóságra (BNPB) hivatkozva.

A legfrissebb összesítés szerint 442-re emelkedett a halálos áldozatok száma, további 402 személyt pedigeltűntként tartanak nyilván, mintegy 290 ezer ember volt kénytelen elmenekülni otthonaiból Aceh, Észak- és Nyugat-Szumátra tartományokban.

A múlt heti monszunesők miatt kiöntött folyók több ezer házat és épületet sodortak el a térségben. A természeti katasztrófa miatt Észak-Szumátrán nagy területek elérhetetlenek, utak és hidak rongálódtak meg, és megszakadt a kommunikáció a leszakadt vezetékek miatt. A világtól elvágott területekre helikopterekkel juttatnak el élelmiszert és gyógyszereket. A helyi hatóságok szerint az emberek ivóvíz és élelmiszer szűkében fosztogatni kezdték a helyi üzleteket.

Egyes térségekben, így Nyugat-Szumátrán már megkezdődtek a helyreállítási munkálatok, az emberek kezdenek visszatérni otthonaikba, eleinte még csak takarítani, míg az estéket még a kormányzat által biztosított szükségszállásokon töltik.

A közelmúltban Délkelet-Ázsia több részén is súlyos pusztítást okoztak árvizek, így Thaiföldön és Malajziában is. A Bangkok Post című thaiföldi lap helyi hatóságokra hivatkozó jelentése szerint Thaiföld déli részén 170-en vesztették életüket. A katasztrófa különösen Hatjaj városát érintette.