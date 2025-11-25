béketervdonald trumpgyarmati istvánjd vance
Nagyvilág

Szakértők a béketervről: Nem profi munka, egy tákolmány, de átrajzolhatja az európai biztonsági rendszert

Joseph Prezioso / Anadolu / Getty Images
Tüntetés a massachusettsi állami képviselőház előtt, a 28 pontos amerikai béketervezet ellen 2025. november 23.
admin Szegő Iván Miklós
2025. 11. 25. 20:02
Joseph Prezioso / Anadolu / Getty Images
Tüntetés a massachusettsi állami képviselőház előtt, a 28 pontos amerikai béketervezet ellen 2025. november 23.
Szégyenletes színjáték – mondja Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő az ukrán „békefolyamat” újabb fejleményeiről. Donald Trump ugyanis szinte ultimátumot intézett az ukránokhoz, és a 28 pontos amerikai béketervezetről azóta kiderült, hogy az inkább az oroszoknak kedvez. Az ukránok Genfben tárgyaltak Washington küldötteivel, de az európaiakkal együtt előterjesztett javaslatukat Putyinék elutasítják. Az orosz propaganda két irányban is gőzerővel dolgozik – magyarázza Jójárt Krisztián, a Svéd Nemzetvédelmi Egyetem kutatója.

„Szégyenletes színjáték, ami itt folyik” – mondta az orosz-ukrán háború rendezését szolgálni hivatott, a múlt héten nyilvánosságra hozott 28 pontos béketervről a 24.hu-nak Gyarmati István. A biztonságpolitikai szakértő sok évtizeden át tárgyalt a világ vezetőivel, több békeegyezmény, illetve tűzszüneti megállapodás tető alá hozásában játszott kulcsszerepet. A tapasztalt diplomata elmondta, hogy

olyat még sosem, mint amit most az amerikai elnök és az elnöki adminisztráció tagjai csinálnak.

Szerinte elképzelni sem lehetne kontraproduktívabb magatartást, mint amit Donald Trump és külügyminisztere, Marco Rubio tanúsított az elmúlt héten.

Witkoff „nem túlzottan értelmes”

„Elvben hozzászokhattunk volna, hogy Trump minden nap mást mond, de most már az egész adminisztrációját megfertőzte, és össze-vissza beszél mindenki arról a béketervről, amit hol orosznak, hol orosz-amerikainak, hol pedig amerikainak neveznek” – mondta Gyarmati, akinek úgy tűnik, mintha az amerikai külpolitika irányítói azt sem tudnák, hogy mit beszélnek.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Elárulta a honvédelmi tárca, mekkora összeget fizettek a horvátországi helikopter-balesetben elhunyt katonák családjainak
Német külügyminiszter: Oroszország szándéka, hogy 2029-re készen álljon a háború lehetőségére a NATO-val
Zelenszkij elégedett a módosított béketervvel, az oroszok szerint viszont nem elfogadható
Mi értelme ennek a béketervnek?
„Ők már nem szólhatnak, nekünk kell" – a nőgyilkosságok áldozataira emlékeztek Budapesten
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik