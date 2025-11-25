Szakértők a béketervről: Nem profi munka, egy tákolmány, de átrajzolhatja az európai biztonsági rendszert

„Szégyenletes színjáték, ami itt folyik” – mondta az orosz-ukrán háború rendezését szolgálni hivatott, a múlt héten nyilvánosságra hozott 28 pontos béketervről a 24.hu-nak Gyarmati István. A biztonságpolitikai szakértő sok évtizeden át tárgyalt a világ vezetőivel, több békeegyezmény, illetve tűzszüneti megállapodás tető alá hozásában játszott kulcsszerepet. A tapasztalt diplomata elmondta, hogy

olyat még sosem, mint amit most az amerikai elnök és az elnöki adminisztráció tagjai csinálnak.

Szerinte elképzelni sem lehetne kontraproduktívabb magatartást, mint amit Donald Trump és külügyminisztere, Marco Rubio tanúsított az elmúlt héten.

Witkoff „nem túlzottan értelmes”

„Elvben hozzászokhattunk volna, hogy Trump minden nap mást mond, de most már az egész adminisztrációját megfertőzte, és össze-vissza beszél mindenki arról a béketervről, amit hol orosznak, hol orosz-amerikainak, hol pedig amerikainak neveznek” – mondta Gyarmati, akinek úgy tűnik, mintha az amerikai külpolitika irányítói azt sem tudnák, hogy mit beszélnek.