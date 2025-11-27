Több különböző, a folyamatokra rálátó forrás is azt nyilatkozta a Politicónak, hogy Donald Trump mindenekelőtt azt akarja, hogy a felek aláírjanak egy békemeállapodást az ukrajnai háború ügyében, az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról csak ezt követően akar tárgyalni az amerikai elnök.

Ebből következik az is a lap forrásai szerint, hogy

Trump addig nem hívja meg újra a Fehér Házba Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, amíg az alá nem írja a dokumentumokat.

Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere ezzel együtt igyekezett megnyugtatni az európai tisztviselőket egy keddi közös egyeztetés során, amikor azt állította, hogy Trump hosszú távú garanciákban gondokodik, amelyek biztosítják, majd hogy Kijev ténylegesen biztonságban érezhesse magát, és ne kelljen tartania egy jövőbeli újabb orosz támadástól. Azt Rubio is elismerte, hogy ukrán részről a nyugati biztonsági garanciák szavatolása jelenti a békekötés sarokkövét, megerősítette, hogy az ukrán féllel történt hétvégi genfi tárgyalások során is kimerítően érintették a témát, de a diplomata erre vonatkozó részleteket nem árult el az európaiaknak.

Rubio nyilatkozata után az amerikai kormányzat is megszólalt az ügyben, hangsúlyozva, hogy a végleges béketerv biztonsági garanciákat is tartalmaz majd. „A Trump-adminisztráció többször is nyilvánosan és privát keretek között is megerősítette, hogy minden megállapodásnak teljes körű biztonsági garanciákat és elrettentő hatást kell nyújtania Ukrajna részére” – jelentette ki a Fehér Ház szóvivője.

Egyre nagyobb a zűrzavar a béketerv körül

Egy héttel ezelőtt szivárgott ki a nyilvánosságba az a 28 pontos orosz-amerikai béketerv, ami első olvasatra katasztrofális feltételeket kínált Ukrajnának, és még Zelenszkijt is arra késztette, hogy közölje a népével, kénytelenek lesznek választani az amerikai szövetség és a saját méltóságuk között.

A következő napokban aztán kiderült, hogy a béketerv leginkább a már korábban ismertetett orosz követelések összefoglalója, az amerikai kormányzat pedig – nem függetlenül attól, hogy még a Republikánus Párton belül is sokan hevesen kritizálták a tervezetet – lassan elkezdett kihátrálni a tervezet mögül, és a sok egymásnak ellentmondó hír után azt is rögzítették, hogy a béketerv nem a hivatalos amerikai álláspont – bár azt nem tagadták, hogy amerikai tisztviselők is részt vettek a kidolgozásában. A dolog tegnap újabb árnyalatot kapott, amikor a Bloomberg felületén megjelent egy kiszivárgott telefonbeszélgetés leirata, amelyben Trump külön megbízottja, Steve Witkoff tanácsokkal látta el Jurij Usakov orosz elnöki külpolitikai tanácsadót azzal kapcsolatban, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök milyen gesztusok bevetésével próbálja elnyerni Trump bizalmát.

A 24.hu-nak nyilatkozó Gyarmati István külpolitikai szakértő, aki több évtizedes pályája során a világ vezetőivel, több békeegyezmény, illetve tűzszüneti megállapodás tető alá hozásában játszott kulcsszerepet, azt mondta, szégyenletes színjáték zajlik a béketerv körül, és elképzelni sem lehetne kontraproduktívabb magatartást, mint amit Trump és Rubio tanúsított az elmúlt héten.