Ukrán főtárgyaló: Épeszű ember nem ír alá olyan dokumentumot, amely feladja az ország területeit

afp
admin Spirk József
2025. 11. 28. 06:42
afp

Az ukrán elnök főtárgyalója szerint Ukrajna számára jelenleg nem elfogadható szuverén területének feladása Oroszország javára.

Andrij Jermak erről egy amerikai napilapnak csütörtökön adott interjúban beszélt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke a The Atlantic című lapnak adott interjúban úgy fogalmazott:

Ma egyetlen épeszű ember sem írna alá egy dokumentumot, amely terület feladását tartalmazza.

Az elnök elsőszámú tanácsadója, és a háború lezárásáról szóló egyeztetések ukrán delegációjának vezetője azt is hangoztatta, hogy ameddig Zelenszkij az elnök, senki nem számolhat azzal, hogy Ukrajna feladja a területeit.

Andrij Jermak, az elnök főtárgyalója ugyanakkor megjegyezte, hogy az orosz és ukrán erők közötti vonal meghatározása szerepelhet a tárgyalásokon.

Az összes, amiről reálisan tárgyalni tudunk, jelenleg az az érintkezési vonalak definiálása, és ez az, amit meg kell tennünk

– fogalmazott a kabinetfőnök. (MTI)

