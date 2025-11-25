georgiakülföldről szavazás
Nagyvilág

Betiltotta a külföldről szavazást a georgiai parlament

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2025. 11. 25. 18:56
Mohos Márton / 24.hu

A georgiai parlament kedden első olvasatban elfogadta az új választójogi törvény tervezetét, amely egyebek között tiltja a külföldön élő georgiai állampolgároknak az anyaország területén kívül történő szavazást.

A parlamenti voksolást honlapján élő adásban közvetítette a kaukázusi ország törvényhozása. A 150 tagú törvényhozásban a jelen lévő képviselők közül 76-an támogatták, 9-en ellenezték az előterjesztést – írja az MTI.

A jogszabálytervezet szerint Georgia külföldön élő állampolgárai úgy tudnak majd részt venni a parlamenti választásokon, hogy hazautaznak, és voksukat helyben adják le. Az indoklás szerint a külföldön élő állampolgárok objektív okokból nem rendelkeznek teljes körű képpel az ország politikai életéről, ezért legalább néhány napot szülőhazájukban kell tölteniük, hogy megfontolt döntést hozhassanak.

A népszavazásokon való részvételt szintén csak Georgia államterületére korlátoznák, s azokon a külföldön élő georgiaiak a parlamenti választásokhoz hasonló feltételekkel, vagyis hazájukba visszatérve tudnának csak részt venni.

Szigorítják a listára kerülést is

Georgia új választójogi törvénykönyve ezenkívül tiltaná a szavazás napján hangfelvétel készítését a szavazóhelyiségekben, viszont a videofelvétel továbbra is engedélyezett lesz. Továbbá rendelkezéseket tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy amennyiben a szavazás napján a választási bizottság egy választási megfigyelőt, egy politikai párt vagy a sajtó képviselőjét kiutasít egy szavazóhelyiségből, az illető ezt követően nem léphet be egyetlen másik szavazóhelyiségbe sem.

A törvényjavaslat szerint a politikai pártok jelöltjeinek regisztrációs szabályai is megváltoznak: a jövőben csak saját szervezetük tagjait vehetnék fel választási listájukra. A jelenlegi szabályozás szerint egy politikai párt képviselőjelöltje lehet párton kívüli személy is.

Lapunk a legutóbbi választás után riportot is készített a kaukázusi országban, ezt itt olvashatják.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Elárulta a honvédelmi tárca, mekkora összeget fizettek a horvátországi helikopter-balesetben elhunyt katonák családjainak
Z betűs orosz drón zuhant egy háztetőre Moldovában
Zelenszkij elégedett a módosított béketervvel, az oroszok szerint viszont nem elfogadható
Mi értelme ennek a béketervnek?
A Tisza Párt értékelte lapunknak a jelöltállítás első körét, és közölte, mi van azzal a két körzettel, ahol még nincsenek jelöltek
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik