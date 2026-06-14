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Nagyvilág

Összeütközött és lezuhant két helikopter Rio de Janeiro felett

FABIO TEIXEIRA / Anadolu via AFP
admin Kerner Zsolt
2026. 06. 14. 17:49
FABIO TEIXEIRA / Anadolu via AFP

Lezuhant két helikopter, miután a levegőben összeütköztek vasárnap Rio de Janeiro felett, a szerencsétlenségben legalább hatan életüket vesztették – közölte a brazil nagyváros tűzoltósága. A tájékoztatás szerint a két helikopter egy elektromos autókat árusító kereskedés parkolójára zuhant, ahol csaknem húsz jármű kapott lángra.

Legalább hat halálos áldozatot sikerült megerősíteni, mindannyian a helikopterek legénységéhez tartoztak

– közölte a tűzoltóság.

A baleset a nyugati Recreio dos Bandeirantes elővárosban történt. A helyi televízióban megjelent felvételeken sűrű fekete füstöt és lángokban álló autókat lehetett látni az autókereskedésnél.

Brazíliában az utóbbi időben több baleset is történt kisrepülőgépekkel. Legutóbb májusban Belo Horizonte városában zuhant le egy kisrepülő egy lakóháznak ütközve. Abban a szerencsétlenségben hárman vesztették életüket.

(MTI)

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