Halálos helikopter-baleset Horvátországban: kiderült, miért zuhantak le a magyar katonák

A Honvédelmi Minisztérium (HM) képviselői is részt vettek abban a vizsgálatban, amely egy magyar katonai helikopter 2023 nyarán Horvátországban történt balesetének a körülményeit tárta föl – értesült a 24.hu.

Habár a három magyar katona halálát okozó tragédia vizsgálata lezárult, a Szalay-Bobrovniczky Kristóf vezette minisztérium az ügyben semmilyen információt nem hajlandó megosztani a nyilvánossággal, hiába kerestük a tárcát írásban és telefonon is.

Mint korábban megírtuk, a magyar légierő két Airbus H145-ös helikoptere légi kiképzési feladatot teljesített a horvát légtérben 2023 júniusában, amikor az egyik helikopter három fővel a fedélzetén Horvátország középső részén lezuhant. A mentőcsapatok még aznap megtalálták a helikopter roncsait, melyek átkutatása során először csak két katona holtteste került elő, ám később a harmadik társukat is megtalálták.

Az elhunyt katonák hazaszállításakor a honvédelmi miniszter rövid sajtótájékoztatót tartott, amelyen elmondta, az elhunytakat a magyar kormány, a Honvédelmi Minisztérium és a magyar honvédség saját halottjának tekinti, a gyászolóknak őszinte részvétét fejezte ki. Sajnálatosnak nevezte az eseményeket, majd felsorolta a három hősi halott,

Radnai Ádám százados,

százados, Konrád Dávid főhadnagy

főhadnagy és Lőrincz Tamás zászlós

nevét.

A szerencsétlenség helyszíne egyébként rendkívül nehéz terep volt, ami mind a kutatás-mentés, mind a vizsgálatok folyamatát megnehezítette. A HM már akkor előre jelezte, hogy a teljeskörű vizsgálat várhatóan hosszabb időt vesz igénybe.

A horvátok elárulták, mire jutott a vizsgálat

Mivel a HM nem válaszolt kérdéseinkre, megkerestük a Horvátországban területileg illetékes Sibenik-Knin megyei ügyészséget a kérdéseinkkel. A nyomozó hatóság mindössze egy nap alatt reagált is a megkeresésünkre. Közölték: