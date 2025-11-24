airbus h145mbalesetdrótkötélpályahonvédelmi minisztérium
Halálos helikopter-baleset Horvátországban: kiderült, miért zuhantak le a magyar katonák

Mészáros János / MTI
Katonai tiszteletadással fogadják a Horvátországban helikopterbalesetben elhunyt magyar katonák földi maradványait az MH 86. Szolnok Helikopter Bázison 2023. június 27-én.
2025. 11. 24. 15:10
A Szalay-Bobrovniczky Kristóf vezette Honvédelmi Minisztérium hallgat a 2023-ban három magyar katona halálát okozó tragédiáról, de a horvát ügyészség elárulta a vizsgálat eredményét, így azt is, ki hibázott a baleset során.

A Honvédelmi Minisztérium (HM) képviselői is részt vettek abban a vizsgálatban, amely egy magyar katonai helikopter 2023 nyarán Horvátországban történt balesetének a körülményeit tárta föl – értesült a 24.hu.

Habár a három magyar katona halálát okozó tragédia vizsgálata lezárult, a Szalay-Bobrovniczky Kristóf vezette minisztérium az ügyben semmilyen információt nem hajlandó megosztani a nyilvánossággal, hiába kerestük a tárcát írásban és telefonon is.

Mint korábban megírtuk, a magyar légierő két Airbus H145-ös helikoptere légi kiképzési feladatot teljesített a horvát légtérben 2023 júniusában, amikor az egyik helikopter három fővel a fedélzetén Horvátország középső részén lezuhant. A mentőcsapatok még aznap megtalálták a helikopter roncsait, melyek átkutatása során először csak két katona holtteste került elő, ám később a harmadik társukat is megtalálták.

Az elhunyt katonák hazaszállításakor a honvédelmi miniszter rövid sajtótájékoztatót tartott, amelyen elmondta, az elhunytakat a magyar kormány, a Honvédelmi Minisztérium és a magyar honvédség saját halottjának tekinti, a gyászolóknak őszinte részvétét fejezte ki. Sajnálatosnak nevezte az eseményeket, majd felsorolta a három hősi halott,

  • Radnai Ádám százados,
  • Konrád Dávid főhadnagy
  • és Lőrincz Tamás zászlós

nevét.

Szajki Bálint / 24.hu

A szerencsétlenség helyszíne egyébként rendkívül nehéz terep volt, ami mind a kutatás-mentés, mind a vizsgálatok folyamatát megnehezítette. A HM már akkor előre jelezte, hogy a teljeskörű vizsgálat várhatóan hosszabb időt vesz igénybe.

A horvátok elárulták, mire jutott a vizsgálat

Mivel a HM nem válaszolt kérdéseinkre, megkerestük a Horvátországban területileg illetékes Sibenik-Knin megyei ügyészséget a kérdéseinkkel. A nyomozó hatóság mindössze egy nap alatt reagált is a megkeresésünkre. Közölték:

