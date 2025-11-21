isztambulmérgezésturizmustörökország
Újabb rejtélyes haláleset Isztambulban: meghalt egy 35 éves német férfi

Lendvai Lili
2025. 11. 21. 17:30

A 35 éves német férfit légszomj és erős izzadás panaszával szállították kórházba. Az áldozat hétfőn egy szakvásárra utazott logisztikai cége megbízásából. Halála előtt azt nyilatkozta, hogy maga hívta ki a mentőket amikor tüneteit észlelte – írta a Kronen Zeitung.

A halál oka még nem egyértelmű. A kezdeti vizsgálatok kimutatták, hogy a férfi a halála előtti napon babot és rizst evett, valamint vízipipát szívott. Erőszak nyomát nem találták a boncolás során.

Bizarr összefüggés

A férfi ugyanabban a kerületben szállt meg egy hotelben Isztambulban, mint az a hamburgi család, akik halálát súlyos mérgezés okozta. Az apát, anyát, 5 éves fiúkat, és 3 éves lányukat november 12-én ételmérgezés gyanújával kezelték. Az apa életéért sokáig küzdöttek, végül hétfőn ő is életét vesztette.

A hatóságok szerint vegyi mérgezés állhat a család halála mögött. Nyolc gyanúsítottat vettek őrizetbe, köztük élelmiszerárusokat, és azt a kártevőirtót, aki a szállodában dolgozott.

A férfi azt állította, hogy nincs külön engedélye a vegyszerek alkalmazására. Bár hivatalosan még az alumínium-foszfid beszerzéséhez is szükséges engedély, ez az anyag jelenleg szabadon elérhető online bárki számára. A minisztérium új eljárásrendet jelentett be, amelynek értelmében a növényvédő szerek csak szakképzett személyzet által kiállított igazolással lesznek elérhetők.

