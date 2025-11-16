Isztambuli mérgezés: kiürítették a hotelt, ahol a család megszállt

Kiürítették azt a hotelt, ahol egy török-német család súlyos mérgezést kaphatott – írja az AFP. Az anya és a két gyermek életét vesztette, az apa életéért jelenleg is küzdenek.

A helyi BirGun újság szerint az Isztambul történelmi félszigetéhez közeli Fatih negyedben található, meg nem nevezett szálloda összes vendégét áthelyezték máshova. A lap értesülései alapján november 15-én két másik, ugyanabban a hotelben tartózkodó turistát is kórházba szállították hányinger és hányás miatt.

A család a hét elején lett rosszul, miután több népszerű utcai ételből is evett az Ortaköy nevű városrészben, a Boszporuszon átívelő híd lábánál. Kórházba kerültek, de a három- és hatéves gyermek helyi idő szerint november 13-án, az anya pedig egy nappal később meghalt. Az apa továbbra is kritikus állapotban van.

A hatóságok eleinte a család által elfogyasztott ételekre összpontosítottak, a nyomozók ugyanakkor azt is felfedezték,

hogy a hotel földszintjén lévő egyik szobát nemrég permetezték.

A rendőrség állítólag őrizetbe vett egy szállodai alkalmazottat és két rovarirtót, ezzel hétre emelkedett az ügy kapcsán őrizetbe vett személyek száma.

A család tagjai mind török állampolgárok voltak, de Németországban éltek. Isztambulba nyaralni érkeztek.