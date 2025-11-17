Németország újraindítja a fegyverek exportálását Izrael felé

Németország újraindítja az augusztusban a gázai háború miatt részlegesen felfüggesztett fegyverexportját Izrael felé. Berlin ezzel együtt kikötötte, hogy az eladások folytatása az októberben megkötött tűzszünet betartásától és a humanitárius segítségnyújtás fenntartásától függ.

Az utóbbi években az USA után Németország adta el a második legtöbb fegyvert Izraelnek, a berlini kormány azonban augusztusban úgy döntött, hogy a Gázában felhasználható eszközök szállítását leállítják az ország felé. A felfüggesztés nem terjedt ki azokra a fegyverekre, amelyekkel a külső támadások ellen védekezhet Izrael.

Berlin november 24-től oldja fel az izraeli fegyverexport felfüggesztéséről szóló rendeletet, és visszatér a szállítmányok eseti elbírálásához – közölte hétfőn a német kormány szóvivője a Reuters szerint.

Egy másik berlini szóvivő elmondta, hogy

az Izrael és a Hamász által kötött tűzszünet a kormány döntésének alapja, és elvárják, hogy mindenki tartsa be a megkötött megállapodásokat. Ennek része az is, hogy nagy mértékű humanitárius segítségnyújtás történik Gázában, és hogy a békefolyamat a megállapodásnak megfelelően, rendezett módon folytatódik.

Németország továbbra is elkötelezett Izrael és a palesztinok közötti tartós béke támogatása mellett a kétállami megoldás alapján, és továbbra is támogatja a gázai újjáépítést, tette hozzzá.

Németország Izrael egyik legfőbb támogatója a „Staatsraison” politika szerint, ami a náci holokausztért viselt történelmi bűntudat miatti felelősségvállalásról szól.

Friedrich Merz német kancellár kemény kritikákat kapott saját konzervatív táborától a szállítások részleges felfüggesztése miatt, amiről a német kormány az Izraelnek a Gázai műveletek kiszélesítéséről szóló terveire adott válaszként döntött.