Putyin rövid időn belül már másodszor hívta fel Netanjahut

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök szombaton telefonon megvitatta a gázai övezeti helyzetet – idézi az MTI az orosz elnöki hivatal sajtószolgálatának közleményét.

Részletes véleménycserét folytattak a közel-keleti térségben kialakult helyzetről, beleértve a gázai övezeti helyzet alakulását a tűzszüneti megállapodás megvalósításának és a túszcserének a tükrében, továbbá érintették az iráni atomprogrammal kapcsolatos kérdéseket és a további stabilizálódáshoz való hozzájárulás kérdéseit Szíriában

– ez áll a Kreml által kiadott közleményben.

Az izraeli miniszterelnöki hivatal közleménye szerint a telefonbeszélgetésre Putyin kezdeményezésére került sor, és egy sor nemrégiben regionális kérdésekről tartott megbeszélést követett.

Október eleje óta ez a második telefonbeszélgetés a két vezető között. Az előzőben Putyin megerősítette, hogy a Kreml támogatja az izraeli-palesztin konfliktusnak a palesztin állam elismerésén alapuló megoldását. (MTI)