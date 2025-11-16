benjamin netanjahuvlagyimir putyingázai övezetpalesztin állam
Nagyvilág

Putyin rövid időn belül már másodszor hívta fel Netanjahut

2025 Planet Labs PBC / AFP
24.hu
2025. 11. 16. 06:19
2025 Planet Labs PBC / AFP

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök szombaton telefonon megvitatta a gázai övezeti helyzetet – idézi az MTI az orosz elnöki hivatal sajtószolgálatának közleményét.

Részletes véleménycserét folytattak a közel-keleti térségben kialakult helyzetről, beleértve a gázai övezeti helyzet alakulását a tűzszüneti megállapodás megvalósításának és a túszcserének a tükrében, továbbá érintették az iráni atomprogrammal kapcsolatos kérdéseket és a további stabilizálódáshoz való hozzájárulás kérdéseit Szíriában

– ez áll a Kreml által kiadott közleményben.

Az izraeli miniszterelnöki hivatal közleménye szerint a telefonbeszélgetésre Putyin kezdeményezésére került sor, és egy sor nemrégiben regionális kérdésekről tartott megbeszélést követett.

Október eleje óta ez a második telefonbeszélgetés a két vezető között. Az előzőben Putyin megerősítette, hogy a Kreml támogatja az izraeli-palesztin konfliktusnak a palesztin állam elismerésén alapuló megoldását. (MTI)

Kapcsolódó
Putyin Netanjahuval tárgyalt
A palesztin-izraeli konfliktus kiéleződéséről tárgyalt telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnök Benjámin Netanjahu izraeli kormányfővel - közölte hétfő éjjel a Kreml sajtószolgálata.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Egyre inkább függ Kínától Oroszország
Orbán hétfőn fontos bejelentést tesz
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik