csernobillégitámadásukrajnai háború
Nagyvilág

Orosz légitámadásban halt meg a csernobili katasztrófa első áldozatának özvegye

A Lezárt Övezetekért Felelős Ukrán Állami Ügynökség / Facebook
24.hu
2025. 11. 16. 16:14
A Lezárt Övezetekért Felelős Ukrán Állami Ügynökség / Facebook

A pénteken Kijevet ért orosz drón- és rakétatámadásban életét vesztette a csernobili reaktor-katasztrófa első halálos áldozatában özvegye, Natalija Hodemcsukírja a Guardian.

Valerij Hodemcsuk a 4-es reaktor egyik gépkezelője volt, az 1986. április 26-i robbanás idején a szolgálati helyén, a reaktor keringetőszivattyújánál tartózkodott. Ő volt az egyetlen az erőműben meghalt dolgozók közül, akinek a holttestét sosem hozták ki, az még mindig a romok alatt van.

Valerij és Natalija az 1970-es években találkozott egy pripjatyi büfében, ahol a nő eladóként dolgozott. Összeházasodtak és két gyermekük született. A szovjet hatóságok utasítására özvegynek és a gyerekeknek a katasztrófa után sürgősen el kellett hagyniuk Pripjatyot, bár az asszony előtte még a helyi halottas házban próbálta megtalálni a férjét.

A mindössze három napra elegendő ruhát pakoló család sohasem térhetett vissza az otthonába, Kijevben utaltak ki nekik egy lakást, ott élt Natalija élete végéig. A panelházat pénteken érte dróntámadás, az asszony testének 45 százaléka megégett és életét már nem tudták megmenteni. Rajta kívül még hat másik ember vesztette életét a támadásban.

Az épületben több volt csernobili dolgozó él, köztük Olekszij Ananenko, aki annak idején úgy akadályozott meg egy második robbanást, hogy lemerült az erőmű alatt található egyik vizestartályba.

A Guardian azt írja, hogy Natalija, aki a nukleáris katasztrófa miatt különféle egészségügyi problémákkal küzdött, már készült a tragédia 40. évfordulójának alkalmából tervezett fotózásra, amely jövő áprilisban lesz esedékes. Az ukrán hatóságok pedig méltatták kitartását és erejét, hangsúlyozva:

Olyan tragédiákat élt túl, amelyek bárkit összetörtek volna.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az esetet „a Kreml új tragédiájának” nevezte, és ismét felszólította a szövetségeseket az ukrán légvédelem megerősítésére, miután Oroszország az elmúlt héten közel ezer drónt, 980 irányított bombát és 36 rakétát indított Ukrajna ellen.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nem hagyta az üres gépen business classra ülni a légikísérőket, felfüggesztették a pilótát
Pornográf fotók készítésével zsarolt egy férfi egy 12 éves kislányt
Egy újabb Trump-hívő szakított látványosan Trumppal
Szarajevói szafari: gazdagok fizethettek azért, hogy civilekre vadásszanak az ostromlott városban
„Frontembernél és zenekara tagjainál” tartott házkutatást a Készenléti Rendőrség
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik