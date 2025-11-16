Orosz légitámadásban halt meg a csernobili katasztrófa első áldozatának özvegye

A pénteken Kijevet ért orosz drón- és rakétatámadásban életét vesztette a csernobili reaktor-katasztrófa első halálos áldozatában özvegye, Natalija Hodemcsuk – írja a Guardian.

Valerij Hodemcsuk a 4-es reaktor egyik gépkezelője volt, az 1986. április 26-i robbanás idején a szolgálati helyén, a reaktor keringetőszivattyújánál tartózkodott. Ő volt az egyetlen az erőműben meghalt dolgozók közül, akinek a holttestét sosem hozták ki, az még mindig a romok alatt van.

Valerij és Natalija az 1970-es években találkozott egy pripjatyi büfében, ahol a nő eladóként dolgozott. Összeházasodtak és két gyermekük született. A szovjet hatóságok utasítására özvegynek és a gyerekeknek a katasztrófa után sürgősen el kellett hagyniuk Pripjatyot, bár az asszony előtte még a helyi halottas házban próbálta megtalálni a férjét.

A mindössze három napra elegendő ruhát pakoló család sohasem térhetett vissza az otthonába, Kijevben utaltak ki nekik egy lakást, ott élt Natalija élete végéig. A panelházat pénteken érte dróntámadás, az asszony testének 45 százaléka megégett és életét már nem tudták megmenteni. Rajta kívül még hat másik ember vesztette életét a támadásban.

Az épületben több volt csernobili dolgozó él, köztük Olekszij Ananenko, aki annak idején úgy akadályozott meg egy második robbanást, hogy lemerült az erőmű alatt található egyik vizestartályba.

A Guardian azt írja, hogy Natalija, aki a nukleáris katasztrófa miatt különféle egészségügyi problémákkal küzdött, már készült a tragédia 40. évfordulójának alkalmából tervezett fotózásra, amely jövő áprilisban lesz esedékes. Az ukrán hatóságok pedig méltatták kitartását és erejét, hangsúlyozva:

Olyan tragédiákat élt túl, amelyek bárkit összetörtek volna.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az esetet „a Kreml új tragédiájának” nevezte, és ismét felszólította a szövetségeseket az ukrán légvédelem megerősítésére, miután Oroszország az elmúlt héten közel ezer drónt, 980 irányított bombát és 36 rakétát indított Ukrajna ellen.