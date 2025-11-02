A francia fogyasztóvédelmi hatóság szerint „gyermeki megjelenésű szexbabákat” értékesített weboldalán a Shein, bejelentést tettek az ügyészség felé. A fogyasztóvédelem szerint a babák online leírása és kategorizálása alapján „nehéz kétségbe vonni a tartalom gyermekpornográf jellegét”.

A Shein a BBC-nek azt nyilatkozta:

A kérdéses termékeket azonnal eltávolítottuk a kínálatból, miután tudomást szereztünk ezekről a súlyos problémákról.

A vállalat szerint csapatuk „vizsgálja, hogy ezek a termékek hogyan kerülhették meg a szűrési intézkedéseiket”. A Shein emellett „átfogó felülvizsgálatot végez, hogy azonosítsa és eltávolítsa az összes hasonló terméket, amelyet más harmadik fél gyártók kínálhatnak a piacterükön”.

A hír alig néhány nappal azelőtt jelent meg, hogy Shein megnyitná első állandó fizikai üzletét a világon – a párizsi BHV luxusáruházban. Tavaly Budapesten, a Sugárban nyílt ugyan egy Shein pop-up üzlet, arról azonban a cég lapunknak elmondta, hogy semmi közük nem volt hozzá.

A Shein egyébként idén Franciaországban már három bírságot is kapott, összesen 191 millió euró értékben: egy precedens értékű ügyben az online sütikre vonatkozó jogszabályok megsértése miatt büntették őket, de hamis promóciók, megtévesztő információk és a termékekben található műanyag mikroszálak jelenlétének be nem jelentése miatt is kaptak bírságokat. A bolt megnyitásának is sok ellenzője akadt.