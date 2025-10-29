kenyarepülőgép baleset
Utolérték a magyar turistákkal Kenyában lezuhant gép légitársaságának vezetőjét

Az RTL Híradó megszólította John Cleevet, a kedden Kenya felett, az utasok között nyolc magyar állampolgárral a fedélzetén lezuhant kisrepülő légitársaságának vezetőjét, aki elmondta, hogy a gép tíz perccel a felszállás után csapódott neki egy dombnak. Hozzátette, hogy a repülő jó állapotban volt, gyakran használták és rendszeresen ellenőrizték a műszaki állapotát, az időjárás pedig alkalmas volt a repülésre. A cégvezető a pilótáról azt mondta, hogy tapasztalt szakember volt, jól ismerte az útvonalat és a gépet is.

A Mombasa Air Safari nevű cég amely a lezuhant Cessna 208B Grand Caravan típusú repülőt üzemeltette, az egyik leghosszabb ideje működő kenyai légitársaság, főleg helyi járatokat indít turisták által gyakran látogatott célpontok között.

A repülőgép kedd reggel zuhant le Kenya partvidékén, Kwale megyében. A fedélzeten tartózkodó  utasok közül senki sem élte túl a katasztrófát.

