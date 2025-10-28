Nyolc magyar turista halt meg egy kenyai repülőbalesetben

Külföldi turistákat szállító kisrepülőgép zuhant le kedd reggel Kenya partvidékén, Kwale megyében. A hatóságok szerint a fedélzeten tartózkodó 12 ember közül senki sem élte túl a katasztrófát, írja az MTI.

A hvg.hu szúrta ki a járatot üzemeltető Mombasa Air Safari közleményét, melyben az előzetes információkra hivatkozva az állt:

az utasok közül nyolcan magyarok, ketten németek, a kapitány pedig kenyai volt.

A tragédia helyszínén képek is készültek, lásd alábbi galériánkban.

A Cessna Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, de a felszállás után röviddel – a repülőtértől mintegy 40 kilométerre, egy erdős területen – lezuhant és kigyulladt.

A hatóságok tájékoztatása szerint a repülőgép néhány perccel a felszállás után a földnek csapódott, majd lángba borult, a helyszínen csak a kiégett roncsokat találtak. Szemtanúi beszámolók szerint a helyszínen egy óriási robbanás hallatszott, és a repülőhöz érve már felismerhetetlenségig megégett emberi maradványokat találtak.

A Mombasa Air Safari közölte, hogy együttműködik a polgári légiközlekedési hatósággal, és a balesetről szóló friss információkat a hatóságon keresztül fogják közzétenni. A Maasai Mara nemzeti park népszerű turisztikai célpont, ahol minden évben megfigyelhető a tanzániai Serengeti nemzeti parkból elinduló gnúk vándorlása.