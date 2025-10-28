hamászháborúizraelnetanjahu
Nagyvilág

Netanjahu elrendelte, hogy az izraeli hadsereg azonnal hajtson végre légicsapásokat Gázában

Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto / AFP
24.hu
2025. 10. 28. 18:30
Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto / AFP

Benjamin Netanjahu elrendelte, hogy az izraeli hadsereg „erőteljes csapásokat” hajtson végre a Gázai övezetben, írja az Euronews. Az izraeli miniszterelnök bejelentését az előzte meg, hogy Izrael közölte: a Hamász tüzet nyitott az IDF-re az övezet déli részén.

A Jerusalam Post a miniszterelnök bejelentését követően már arról számolt be, hogy Netanjahu hivatalának közlése szerint az IDF csapást mért a Hamász által használt infrastruktúrára a Gázai övezet déli részén.

Netanjahu korábban azt közölte, hogy  a Hamász „egyértelműen megszegte” a tűzszüneti megállapodást, miután olyan emberi maradványokat adott vissza Izraelnek, amelyek nem tartoztak egyik izraeli túszhoz sem.

A Hamász ezt követően bejelentette, hogy elhalasztja egy Dél-Gázában megtalált túsz holttestének átadását, írja a CNN. 

Kapcsolódó
„A tárgyalásokon mindkét oldalon felül kell írni a borzalmas emlékeket” – az eufória után nehéz időszak jön az izraeli–palesztin megbékélésben
Fontos lépéseket tett Izrael és a Hamász a közel-keleti megbékélés felé, de a trumpi béketervben számos homályos részlet maradt, most az a legfontosabb, hogy ezekről tárgyaljanak az érintettek – nyilatkozta lapunknak N. Rózsa Erzsébet Közel-Kelet szakértő. De mik lehetnek a következő lépések?

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
14 ember halt meg az újabb amerikai csapásokban
A grúz kormánypárt betiltaná az ellenzéket
A volt lengyel főügyész letartóztatását kezdeményezték
A világ idei legerősebb vihara közelít Jamaica felé
Török Gábor: Egyértelműen szintlépést látunk ezekben a hónapokban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik