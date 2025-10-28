Netanjahu elrendelte, hogy az izraeli hadsereg azonnal hajtson végre légicsapásokat Gázában

Benjamin Netanjahu elrendelte, hogy az izraeli hadsereg „erőteljes csapásokat” hajtson végre a Gázai övezetben, írja az Euronews. Az izraeli miniszterelnök bejelentését az előzte meg, hogy Izrael közölte: a Hamász tüzet nyitott az IDF-re az övezet déli részén.

A Jerusalam Post a miniszterelnök bejelentését követően már arról számolt be, hogy Netanjahu hivatalának közlése szerint az IDF csapást mért a Hamász által használt infrastruktúrára a Gázai övezet déli részén.

Netanjahu korábban azt közölte, hogy a Hamász „egyértelműen megszegte” a tűzszüneti megállapodást, miután olyan emberi maradványokat adott vissza Izraelnek, amelyek nem tartoztak egyik izraeli túszhoz sem.

A Hamász ezt követően bejelentette, hogy elhalasztja egy Dél-Gázában megtalált túsz holttestének átadását, írja a CNN.