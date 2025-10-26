orbán viktorrómavatikánsemjén zsolt
Semjén Zsolttal megy Rómába a miniszterelnök

Mohos Márton / 24.hu
2025. 10. 26. 08:36
Orbán Viktort fogadja XIV. Leó pápa.

A miniszterelnök hétfőn Semjén Zsolt társaságában tesz látogatást a Vatikánvárosi Államban és Rómában, az Olasz Köztársaságban. A szombati sajtóhírek arról szóltak, hogy Orbán Viktor utazik Rómába, de az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály arról tájékoztatta vasárnap, hogy a kormányfővel tart helyettese, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke is.

A római látogatáson a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadja XIV. Leó pápa.

Orbán Viktor ezt követően Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyal. A kormányfő Rómában munkamegbeszélést folytat Giorgia Melonival, az Olasz Köztársaság miniszterelnökével, valamint találkozik Fra’ John Timothy Dunlappal, a Szuverén Máltai Lovagrend nagymesterével.

