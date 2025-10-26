„Legyőzhetetlen” nukleáris meghajtású cirkálórakétát tesztelt Oroszország

Oroszország sikeresen tesztelte az új, nukleáris meghajtású Burevesztnyik cirkálórakétát, amely Vlagyimir Putyin állítása szerint képes megkerülni minden típusú védelmi rendszert, írja a Reuters.

Az orosz elnök vasárnap azt is közölte, következő lépésben hadrendbe állítják a nukleáris töltettel is felszerelhető fegyvert.

Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök arról tájékoztatta Putyint, hogy a cirkálórakéta az október 21-i teszten 14 ezer kilométert tett meg, és 15 órát volt a levegőben.

Oroszország szerint az új cirkálórakéta legyőzhetetlen, a jelenlegi és jövőbeli rakétavédelmi rendszerek sem tudják megsemmisíteni a kiszámíthatatlan repülési pályája miatt.

Putyin úgy fogalmazott, ritka fegyver ez, amely senki másnak a világon nem áll rendelkezésére. Hozzátette, korábban több szakértő is arról beszélt neki, hogy lehetetlen ilyen cirkálórakétát gyártani, most mégis sikeresen átment a teszten a prototípus.