Nagyvilág

Donald Trump a vörös szőnyegen táncolt a Kuala Lumpur-i repülőtéren

Hasnoor Hussain / POOL / AFP
admin Vaskor Máté
2025. 10. 26. 09:35
Hasnoor Hussain / POOL / AFP

Nem akárhogy érkezett meg Donald Trump Kuala Lumpurba, a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) csúcstalálkozójára: az amerikai elnök táncra perdült az őt fogadó helyiekkel, miután leszállt a repülőgépéről.

A felvétel alapján nem állítható, hogy az elnök tudta a koreográfiát, de erősen próbálkozott.

Trump a tánc után ott volt, amikor Thaiföld és Kambodzsa vezetői aláírták a tűzszüneti megállapodást. A két ország között még júliusban tört ki ötnapos véres határvillongás. A megállapodás a három hónappal korábbi tűzszünetet érvényesíti, amely Trump közreműködésével jött létre, aki telefonon felhívta a két ország akkori vezetőit, és felszólította őket az ellenségeskedések beszüntetésére, ha nem akarják kockáztatni az Egyesült Államokkal folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalásokat.

Kuala Lumpurból Trump Japánba és Dél-Koreába utazik tovább. Csütörtökön Dél-Koreában a tervek szerint találkozik Hszi Csin-ping kínai elnökkel, akivel a két ország közötti gazdasági vitáról tárgyal.

