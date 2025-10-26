Donald Trump a vörös szőnyegen táncolt a Kuala Lumpur-i repülőtéren

Nem akárhogy érkezett meg Donald Trump Kuala Lumpurba, a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) csúcstalálkozójára: az amerikai elnök táncra perdült az őt fogadó helyiekkel, miután leszállt a repülőgépéről.

A felvétel alapján nem állítható, hogy az elnök tudta a koreográfiát, de erősen próbálkozott.

🚨 NOW: President Trump dances as he steps off Air Force One for his arrival ceremony in Malaysia How can you NOT love this guy? 🤣 pic.twitter.com/gaC0ij0k2c — Nick Sortor (@nicksortor) October 26, 2025

Trump a tánc után ott volt, amikor Thaiföld és Kambodzsa vezetői aláírták a tűzszüneti megállapodást. A két ország között még júliusban tört ki ötnapos véres határvillongás. A megállapodás a három hónappal korábbi tűzszünetet érvényesíti, amely Trump közreműködésével jött létre, aki telefonon felhívta a két ország akkori vezetőit, és felszólította őket az ellenségeskedések beszüntetésére, ha nem akarják kockáztatni az Egyesült Államokkal folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalásokat.

Kuala Lumpurból Trump Japánba és Dél-Koreába utazik tovább. Csütörtökön Dél-Koreában a tervek szerint találkozik Hszi Csin-ping kínai elnökkel, akivel a két ország közötti gazdasági vitáról tárgyal.