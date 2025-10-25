Lánya előtt zuhant halálba egy turista a római Pantheon faláról

Elveszítette az egyensúlyát és lánya szeme láttára a római Pantheon faláról egy árokba zuhant egy japán turista – írja a helyi sajtóra hivatkozva a Mirror című brit bulvárlap.

A 69 éves Morimasa Hibino, aki hét métert zuhant, a helyszínen életét vesztette. Szemtanúk beszámolói szerint a férfi nem sokkal délelőtt tíz óra előtt a műemlék külső falának szélén ült. A rendőrséget egy pap értesítette, aki arra járva véletlenül pillantotta meg az árokban heverő testet.

A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit, első körben a biztonsági kamerák felvételeit kérték ki. Az áldozat lánya azt mondta, az apja egy hirtelen rosszullét miatt zuhanhatott le a falról.