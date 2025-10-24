Nagyvilág

Orosz vadászgépek sérthették meg Litvánia légterét

2025. 10. 24. 13:03
Október 23-a csütörtök este orosz vadászgépek tűntek fel Litvánia felett – írja az AP News. A litván elnök, Gitanas Nausėda emlékeztetett rá, hogy ez egy európai uniós NATO-tagállam légterének súlyos megsértését jelenti. Az ország külügyminisztériuma beidézte az orosz nagykövetség képviselőit az ügyben.

Ezzel Oroszország arcátlanul átgázol a nemzetközi törvényeken és Litvánia területi integritásán is. Ismételten bebizonyosodott, mennyire fontos, hogy megerősítsük Európa légvédelmi rendszerét és naprakészek maradjunk

– fogalmaz Nausėda az X-profilján.

Az orosz védelmi minisztérium elutasítja, hogy a harci repülőik behatoltak volna az ország légterébe. Állításuk szerint a szóban forgó Su-30 típusú gépek csupán a Litvánia mellett található Kalinyingrád fölött gyakorlatoztak, a szabályokat betartva. Ukrajna orosz megszállása óta a Balti országok fokozott figyelemmel kísérik a szomszédos Oroszország tevékenységeit. Mivel az utóbbi hetekben megszaporodtak a mostanihoz hasonló incidensek a környező országok légtereiben, attól tartanak, hogy ezek nem véletlenek, hanem Vlagyimir Putyin orosz elnök a NATO védekezési készenlétét tesztelheti általuk.

