menekültbevándorlótörökország
Nagyvilág

Tizenhat menekült meghalt, miután a hullámok elsodorták a gumicsónakjukat a török partoknál

Ali Ballı / Anadolu (Photo by Ali Ballı / Anadolu via AFP
A török partiőrség hajói túlélők után kutatnak Mugla tartomány közelében.
admin Dienes Gábriel
2025. 10. 24. 19:55
Ali Ballı / Anadolu (Photo by Ali Ballı / Anadolu via AFP
A török partiőrség hajói túlélők után kutatnak Mugla tartomány közelében.

Hajótörést szenvedett Törökország délnyugati partjainál egy menekülteket szállító gumicsónak, az abban utazó emberek közül a legtöbben meghaltak – közölték a helyi hatóságok és a parti őrség pénteken.

Mugla égei-tengeri tartomány kormányzójának hivatala közölte, hogy a csónak Bodrum városból indult, és tizennyolcan tartózkodtak benne, amikor elsodorták a hullámok.

A parti őrség közleménye szerint tizenöt menekült és az embercsempész holttestét megtalálták és kiemelték.

A kormányzói hivatal szerint sikerült kimenteni egy afgán állampolgárt, aki képes volt hat órán át a vízfelszínen maradni, illetve egy másik személyt is, akit egy közeli szigeten találtak meg.

Az afgán férfi azt mondta, hogy a csónak az indulás után tíz perccel megtelt vízzel.

Bodrum mintegy öt kilométerre fekszik Kósz görög szigetétől.

A hajótörések gyakoriak a görög szigetek felé vezető útvonalon, mert gyakran viharos a tenger.

Idén eddig csaknem 1400 menekült holttestét emelték ki a Földközi-tengerből segélyszervezetek szerint. (via MTI)

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Horvátországban visszaállítják a kötelező sorkatonai szolgálatot
Síelés közben gleccserhasadékba zuhant egy kislány Ausztriában
Videón, ahogy egy repülőgép centikre a landolástól kénytelen volt újra felszállni
Donald Trump leállított minden kereskedelmi tárgyalást Kanadával
Tényleg a nők teszik sírba a férfiakat?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik