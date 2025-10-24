Síelés közben gleccserhasadékba zuhant egy kislány Ausztriában

A szerb alpesi edzőcsoport tagjaként síelt egy tízéves kislány az ausztriai Hintertuxon csütörtökön, mikor belecsúszott egy gleccserhasadékba a Szabad Magyar Szó értesülései szerint. A helyi sajtó arról számolt be, hogy a lány az edzője utasításai ellenére átment a sípálya biztosítatlan, tengerszint felett 3100 méter magasságú részére, így történhetett a baleset. A kislány a hasadékba becsúszva egy hat méter mélyen található sziklán állt meg.

A kislányt végül a mentőcsapat megtalálta a hasadékban, és nagy erőfeszítéssel sikerült kiemelni

– nyilatkozta a helyi rendőrségi szóvivő, Erwin Fegel.

A jelenlegi információk szerint a lány nem szenvedett súlyosabb sérüléseket, csupán karfájdalomra panaszkodott, mentőhelikopterrel szállították kórházba. A mentésben az alpesi rendőrség tagjai és a hegyimentők is segédkeztek.